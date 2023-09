Generalul-locotenent Gheorghiță Vlad, locțiitorul Șefului Statului Major al Apărării României, a venit cu detalii în ceea ce privește securitate în nordul Dobrogei și măsurile luate de Armata Română pentru apărarea teritoriului său.

Acesta a dezvăluit că aproximativ 600 de militari sunt dislocați în această zonă și că sistemele antiaeriene au fost activate și sunt gata pentru utilizare.

Our scoop from yesterday in English: General in the #NATO country #Romania says the the army is placing troops and air defense at the the Danube delta. “We are ready to imply all the military power to defend Romanian territory.” pic.twitter.com/wSS6REjYjF

— Elin Jönsson (@ElinJonssonSVT) September 15, 2023