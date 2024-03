Într-un interviu televizat, duminică, 10 martie, ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a reiterat faptul că reintroducerea serviciului militar obligatoriu în România nu este o opțiune luată în calcul.

Conform ministrului, în prezent, în România este în vigoare un program de voluntariat. El este destinat celor interesați să obțină pregătire militară la cerere.

Acest program presupune o perioadă de patru luni de antrenament. În plus, participanții sunt recompensați cu echivalentul a trei salarii brute pe economie pentru această perioadă.

Ministrul a fost întrebat dacă există discuții la nivelul șefilor de armată din alte țări despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Există o tendință la nivel mondial pe această temă?

Totodată, Angel Tîlvăr a fost întrebat dacă alta ar fi fost situația în România, dacă nu ar fi fost an electoral.

„Eu am spus acest lucru înaintea anului electoral, încă de când am preluat mandatul am spus că în perioada asta această problemă nu se pune, punct”, a adăugat el, pentru Digi24.