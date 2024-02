Angel Tîlvăr, întâlnire cu CEO-ul companiei Rheinmetall AG

Potrivit MApN, ministrul apărării naţionale, Angel Tîlvăr, a avut vineri, 16 februarie, o întrevedere cu Armin Papperger, CEO-ul companiei Rheinmetall AG, în marja Conferinţei de Securitate de la München. Principala temă de discuţie dintre cei doi oficiali a fost reprezentată de intensificarea cooperării industriale în domeniul apărării.

„Vreau să felicit Rheinmetall pentru decizia de a deveni membru al familiei industriei de apărare din România, prin achiziţia pachetului majoritar de acţiuni al companiei Automecanica Mediaş. Sperăm că această decizie va determina cât mai multe companii din Germania să investească în ţara noastră”, a transmis Angel Tîlvăr.

Oficialul a accentuat relevanţa cooperării la nivel tehnico-militar, un semnal pozitiv fiind semnarea de către Statul Major al Forţelor Terestre, în decembrie 2023, a contractului de modernizare pentru patru sisteme VIFOR bazate pe tunuri antiaeriene Oerlikon 2X35 mm produse de Rheinmetall AG.

Tîlvar: Am încredere că prin cooperarea cu companii ca Rheinmetall putem să aducem un plus în domenii precum cercetarea şi dezvoltarea, producţia de echipamente militare de ultimă generaţie şi iniţierea unor proiecte tehnologice avansate. MApN urmăreşte constant ca programele de înzestrare să implice, la maximum posibil, industria naţională de apărare, care are şansa de a se dezvolta în contextul actual de securitate. O industrie de apărare puternică şi adaptată la cerinţele mediului de securitate actual şi viitor va consolida poziţia ţării noastre pe plan regional şi internaţional.

Angel Tîlvăr a subliniat că România rămâne ferm angajată în procesul de dezvoltare a capacităților pentru apărare. În prezent, la nivelul Ministerului Apărării Naționale sunt în curs de desfășurare peste 60 de programe de înzestrare pentru toate categoriile de forțe ale armatei, în diverse stadii de implementare.

Rheinmetall preia o participaţie de 72,5% la Automecanica Mediaş din România

Restul acțiunilor companiei vor continua să fie deținute în proprietate privată.

După preluare, firma din România va fi redenumită Rheinmetall Automecanica și va fi integrată în rețeaua globală de producție a grupului german.

”Continuând să-şi extindă prezenţa în România ca producător lider de vehicule militare, Rheinmetall preia o participaţie majoritară la producătorul român de vehicule Automecanica Mediaş. Achiziţia extinde amprenta companiei tehnologice din Düsseldorf în Europa Centrală, deschizând uşa către noi ţări clienţi din regiune, cu potenţial substanţial de vânzări”, arată un comunicat al Rheinmetall.

Pe termen mediu, Rheinmetall estimează potenţialul anual de vânzări al companiei nou achiziţionate la aproximativ 300 de milioane de euro şi se aşteaptă ca valoarea comenzilor primite în anul financiar curent să fie în intervalul de trei cifre de milioane de euro.

Directorul general al Rheinmetall, Armin Papperger: ”Aducerea Automecanica Mediaş în familia Rheinmetall marchează o altă etapă importantă în strategia noastră de consolidare a prezenţei grupului în Europa Centrală, care, la rândul său, contribuie la consolidarea capacităţilor defensive ale UE şi NATO în flancul estic al Europei. Aşteptăm cu nerăbdare să sprijinim România în proiecte viitoare în domeniul vehiculelor, precum şi cu alte tehnologii Rheinmetall. Aici, includerea partenerilor locali şi întărirea economiei româneşti sunt chestiuni de interes central pentru noi. Dorim să răspundem în cel mai bun mod posibil aşteptărilor politicienilor şi militarilor României.”