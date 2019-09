Analistul politic, Stelian Tănase, scoate la iveală problemele mari din interiorul PNL, la mai puțin de două luni de primul tur al alegerilor prezidențiale. Ludovic Orban și Rareș Bogdan vorbesc pe două voci în cadrul partidului, crede analistul care a mai spus despre fostul om de televiziune Rareș Bogdan că acesta va fi folosit în campania lui Klaus Iohannis pentru alegerile prezidențiale pe post de portavoce.

Mai mult, Stelian Tănase devăluie neînțelegerile și animozitățile din interiorul partidului. „Cam multe școli de gandire la PNL, am văzut declarații contradictorii din partea mai multor lideri. Un exemplu, Rares Bogdan si Orban, care vorbesc pe doua voci, dar sunt și alții care intervin.

Turcan, de pildă, nu e limpezime acolo, la vârf, în afara acestui slogan. Este cam devreme ca Rares Bogdan să amenințe cu demisia, abia a intrat in partid si l-au si facut vicepreședinte, omul doi in partid. Iohannis a muncit din greu pentru asta. Mai sunt incă patru pe lângă el, da, dar el este cel mai vocal, este one man show, are experiență de televiziune, care îl face să fie expresiv.

Veți vedea, el va fi folosit în campanie ca portavoce, va merge cu Iohannis și va striga acolo tot felul de lucruri, pana apare Iohannis si citeste din foaie… Poate este o strategie, sunt neintelegeri, lucrurile nu sunt clare, sunt si ranchiune multe, sunt animozitati intre ei”, a explicat Stelian Tănase la Realitatea TV.

