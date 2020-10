Arggo Consulting are peste 150 de clienți dintr-o varietate de industrii, de la real estate, retail, producție, până la distribuție și utilități, iar printre aceștia enumerăm: Dedeman, Titan Machinery, Blue Air, Sheraton, Pizza Hut, Bigotti, Băneasa Shopping City, Catena, Klass Wagen, Immofinanz Group, Dennemeyer, Ferroli, Viarom etc. Echipa Arggo Consulting numără peste 70 de angajați. Pe lângă sediul central din București, are și două sedii unul în Brașov și unul în Timișoara pentru a deservi mai bine clienții din întreaga țară.

În ultimii doi ani Arggo Consulting pune mare accent pe dezvoltarea platformei Arggo BPM (Business Process Management), o soluție integrată de modelare, gestionare și optimizare a proceselor de business, care permite companiilor să-și îmbunătățească performanța. Prin platforma Arggo BPM de tip low-code se pot automatiza fluxuri de business, indiferent de complexitatea acestora, rezultatul final fiind aplicații user-friendly, ce pot fi accesate de pe orice tip de device. Implementarea unor astfel de aplicații oferă companiilor un control mai bun asupra fluxurilor de business, ajută la diminuarea costurilor cu introducerea, prelucrarea și analiza informațiilor, elimină task-urile repetitive și majoritatea documentelor printate. Flexibilitatea platformei Arggo BPM permite ca aplicațiile construite să fie integrate cu diverse sisteme interne sau externe pe care le are compania.

Pentru a beneficia de platforma de BPM, compania Arggo Consulting pune la dispoziția clienților trei opțiuni.

Ei pot alege în modelul SaaS (Software as a Service) fie o soluție personalizată în funcție de specificațiile acestora, dezvoltată de către echipa Arggo Consulting, fie o soluție de business deja existentă, cum ar fi: Finance & Administration, Procurement, Mobile SFA, Banking, Construction Sites, Legal 365 și Healthcare .

De asemenea, clienții pot alege utilizarea platformei Arggo BPM în modelul PaaS (Platform as a Service) pentru a-și crea singuri propriile aplicații.

„Platforma Arggo BPM a apărut ca răspuns la o necesitate a companiilor care doresc să se dezvolte și să fie competitive în realitatea actuală de business și anume transpunerea fluxurilor de lucru în formă digitală. Cu ajutorul platformei noastre acest lucru se poate realiza mult mai facil, într-un timp mai scurt și cu costuri mai mici în comparație cu dezvoltarea clasică de aplicații custom. Prin parteneriatele pe care le inițiem încercăm atât să facem cât mai cunoscută soluția noastră, cât și să oferim clienților o gamă variată de oportunități pentru a o accesa.” a declarat Otilia Ionașcu, Product Development Manager, Arggo Consulting.

Arggo Consulting a dezvoltat canale de parteneriat, atât pentru partenerii tehnologici care dezvoltă software și/sau doresc să creeze aplicații de business, cât și pentru reselerii care doresc să distribuie aplicațiile deja create de echipa Arggo Consulting.