Ar putea fi interzise. Raed Arafat a anunţat, în cadrul unei emisiuni la Antena 3, că Untold și Neversea, marile festivaluri anunţate pentru acest an, s-ar putea să nu se ţină pentru că nu va fi permis un număr de zeci de mii sau de sute de mii de oameni, ci doar ca 100 sau 150 de persoane să desfăşoare o activitate împreună.

Șeful DSU a anunțat duminică seara, la Antena 3, că unii organizatori de festivaluri au început să anunţe vânzarea biletelor pentru evenimentele din acest an în condiţiile în care autorităţile nu ştiu cum va evolua situaţia epidemiologică până la vară când sunt programate evenimentele muzicale.

Raed Arafat a ținut să precizeze faptul că până la vară se poate ajunge la o creştere din punct de vedere a situaţiei epidemiologice.

Arafat consideră că cine decide organizarea acestor festivaluri trebuie să îşi asume şi faptul că acestea nu se vor putea desfăşura.

În anul 2019, ultimul an în care s-a ținut festivalul Untold de la Cluj, numărul celor care au participat fost de peste 372.000 de persoane.

Edy Chereji, directorul de comunicare al festivalurilor Neversea şi Untold, a scris că este îngrijorat de aceste afirmaţii şi că întregul lanţ al industriei de evenimente ar fi afectat de încă un an de pauză, precizând faptul că nici măcar nu se încearcă găsirea unor soluţii. Trebuie precizat faptul că festivalurile au fost interzise în 2020, fiind an cu o lungă perioadă de carantină și cu restricții.

„Am fost tot timpul un partener al autorităţilor, am respectat şi am îndrumat oamenii să respecte toate măsurile în toată această perioadă. Am fost şi suntem de bună credinţă! Dar în acelaşi timp nici nu mi se pare normal ca dumnealui să nu arate nici un interes în exerciţiul de a gândi un plan de măsuri care să ne permită repornirea în vara acestui an! Măcar să încercăm acest exerciţiu! Suntem în aceeaşi situaţie de 11 luni! Nu avem voie să ne desfăşurăm activitatea, dar şi mai trist chiar nu există nici o evoluţie în găsirea unor soluţii pentru restartarea sectorului cultural?!?”, a precizat Edy Chereji.