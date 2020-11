Apple a luat decizia! Ce vrea să facă cu noile laptopuri MacBook. Anunțul companiei vine să ridice un mare semn de întrebare asupra relației pe care gigantul american o are de 15 ani cu Intel Corp. Potrivit ultimelot informații, aceste raporturi vor începe să se destrame oficial săptămâna viitoare, când Apple va prezenta o nouă linie de laptopuri MacBook, transmite Bloomberg.

Luni seara, Apple a trimis presei invitaţii la un eveniment online intitulat „One more thing” care va avea loc în data de 10 noiembrie. Potrivit Bloomberg, la acest eveniment vor fi prezentate primele laptopuri MacBook echipate cu chipurile concepute de Apple. Este vorba de o modificare semnificativă în condiţiile în care chipurile Intel au echipat laptopurile Apple începând din 2006.

Apple şi furnizorii săi au majorat producţia de trei laptopuri MacBook echipate cu procesoare Apple: noile MacBook Pro cu o diagonală a ecranului de 13 şi 16 inchi precum şi un nou MacBook Air cu o diagonală a ecranului de 13 inchi. Sursele adaugă că subcontractorul Foxconn, cunoscut şi sub denumirea de Hon Hai Precision Industry Co., este cel care asamblează cele două laptopuri mai mici în timp ce Quanta Computer Inc. produce modelul MacBook Pro cu o diagonală a ecranului de 16 inchi.

În condiţiile în care Apple controlează mai puţin de 10% din piaţa computerelor personale, decizia de a utiliza propriile sale procesoare nu va avea un impact semnificativ asupra vânzărilor Intel. Însă decizia celor de la Apple scoate în evidenţă o situaţie de criză cu care se confruntă Intel, cel mai mare producător mondial de chipuri, care a întârziat în adoptarea unor noi procese de producţie, oferind astfel rivalilor o şansă de a-l ajunge din urmă.

Primele procesoare Mac de la Apple vor fi bazate pe chipul A14 care se găseşte şi în cele mai noi telefoane iPhone. De asemenea, noile laptopuri vor avea şi procesoare grafice concepute de Apple. Însă dincolo de schimbarea procesoarelor, noile laptopuri MacBook nu vor avea modificări importante de design.