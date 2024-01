Cu toate că popularitatea aplicației Temu crește în Europa, Germania recomandă în mod clar evitarea utilizării acesteia. În plus, Comitetul Selectat al Camerei din SUA pentru Partidul Comunist Chinez a emis un raport în care susține că Temu nu ia măsurile necesare pentru a se asigura că produsele listate pe platformă respectă legislația privind munca. De asemenea, magazinul online nu deține acreditare din partea Better Business Bureau (BBB) și are o evaluare medie de două stele din cinci. Numeroase plângeri recente pe site-ul BBB indică faptul că produsele nu au fost livrate niciodată sau, în cazul în care au fost livrate, a durat săptămâni sau chiar luni pentru a ajunge la destinatar.

Dacă ați observat o creștere constantă a reclamelor pentru Temu în ultima perioadă, acest lucru nu este întâmplător. Deoarece furnizorul depune eforturi susținute pentru a-și extinde prezența în Europa. Platforma funcționează similar cu Amazon sau AliExpress. Deoarece Temu nu vinde direct produsele, ci funcționează ca o piață intermediară pentru producători terți.