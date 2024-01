Doliu în lumea muzicii! Melanie Safka s-a stins din viață

Doliu în lumea muzicii! Melanie Safka, o celebră cântăreață a anilor 70, s-a stins din viață. A murit marți, 23 ianuarie 2024, la onorabila vârstă de 76 de ani.

Copiii ei, Leilah, Jeordie și Beau Jarred, au făcut nefericitul anunț. În semn de apreciere pentru contribuția adusă de mama lor industriei muzicale, cei trei le-au cerut admiratorilor ei să aprindă o lumânare în onoarea ei în seara de 24 ianuarie 2024, de la ora 22:00.

„Iluminați întunericul și să fim cu toții conectați în amintirea femeii extraordinare care a fost soție, mamă, bunică, străbunică și prietenă pentru atât de mulți oameni”, au spus ei.

Cei trei planifică, acum, „o celebrare a vieții” pentru mama lor, ce va fi deschisă tuturor celor care doresc să o sărbătorească. Vor oferi mai multe detalii cât mai curând posibil.

„Dragi prieteni, acesta este cel mai dificil mesaj pe care îl scriem și sunt atât de multe lucruri pe care vrem să le spunem, dar nu există o modalitate ușoară de a o spune… Mama a plecat, în liniște, din această lume și în următoarea, pe 23 ianuarie 2024. Suntem cu inima frântă, dar vrem să vă mulțumim fiecăruia dintre voi pentru afecțiunea pe care o aveți pentru Mama noastră și să vă spunem că vă iubea pe toți atât de mult! A fost una dintre cele mai talentate, puternice și pasionate femei ale erei și fiecare cuvânt pe care l-a scris, fiecare notă pe care a cântat reflecta acest lucru. Lumea noastră este mult mai întunecată, culorile unui Tennessee ploios și sumbru, palid cu absența ei astăzi, dar știm că ea este încă aici, zâmbindu-ne tuturor, zâmbindu-vă vouă, din stele. În acest moment, vă rugăm să ne acordați, nouă, familiei ei, intimitate în timp ce suferim pentru ea, o rememorăm și învățăm cum să navigăm în această lume nebună fără ea. Vă mulțumim tuturor pentru dragostea voastră – ați însemnat atât de mult pentru ea. Dragoste și pace, Leilah, Jeordie și Beau Jarred”, au scris copiii ei pe Facebook.

Despre Melanie Safka

Melanie Safka a cunoscut succesul în industria muzicală cu ajutorul melodiilor „Brand New Key” şi „Lay Down (Candles in the Rain)”.

„Lay Down (Candles in the Rain)”, o colaborare cu Edwin Hawkins Singers, a fost primul ei hit. A ocupat locul șase în Top Hot 100 în 1970. „Brand New Key” a ocupat locul în Top 10 – SUA. În Marea Britanie, a ajuns în top zece cele mai ascultate melodii cu un cover al piesei „Ruby Tuesday” de la The Rolling Stones.

Peste două mii de oameni i-au adus un ultim omagiu

Peste două mii de oameni i-au adus un ultim omagiu în secțiunea de comentarii.

„Pentru noi, „fanii”, pierdem o icoană muzicală care ne va lipsi teribil… pentru copiii ei, voi pierdeți o mamă… știți că ea a influențat o generație întreagă de fani și va fi profund regretată… ea a fost o parte imensă a anilor mei de liceu și cu siguranță nu a fost niciodată uitată pe măsură ce anii au trecut… muzica ei este atemporală și vocea ei este distinctivă, nu există alta ca ea. Odihnește-te în pace, Melanie… acum poți dormi liniștită.”

„Foarte trist. Formația mea, THE CATHOLIC GIRLS, a deschis un concert pentru Melanie o dată și ea nu numai că era extrem de talentată, dar și o persoană dulce și amabilă.”

„Tatăl meu o iubea pe ea și muzica ei, de aici și numele meu. Acum poate să-l întâlnească pe Domnul Vânzător de Visuri. Și spune-i te rog salut tatălui meu. Trimit tuturor dragoste.”

„Asta îmi frânge inima și aș vrea să vă pot da tuturor o imensă îmbrățișare. Femeie deosebită a fost ea și va rămâne mereu. Zboară în continuare, Melanie, mulțumesc că ai fost o lumină.”

„Atât de trist să aud această veste. Melanie a fost o doamnă specială și o muziciană unică. Spiritul și muzica ei vor trăi pentru totdeauna. Multă iubire pentru voi toți.”