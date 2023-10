Mircea Geoană reclamă „absenţa unei dezbateri serioase, argumentate despre justul echilibru între folosirea resurselor energetice şi agricole actuale şi tranziţia ecologică în noul model economic al ţării.” Din punctul lui de vedere, este o eroare politică şi o eroare strategică majoră.

„Prinşi în menghina stăpânirii deficitelor pe care trebuie să le facem, a îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de PNRR – trebuie să le facem, şi ştiu că nu este uşor, politic vorbind, am mâncat şi eu pâinea asta, nu este uşor şi stăm şi în buza unui an super-electoral în 2024 – viziunea politică şi capacitatea profesională de a ataca un astfel de şantier transformaţional şi cu riscuri electorale şi politice riscă să fie din nou amânat pentru următorul ciclu politic, aşa cum am amânat nepermis, timp de decenii, exploatarea şi punerea în valoare a resurselor pe care România le are şi care sunt convins că le va exploata în cele din urmă.

Aşa cum am făcut-o nepermis de mult, nu cred că un moment politic mai complicat, geopolitic foarte complicat, trebuie să ne împiedice să lansăm o astfel de conversaţie. Nu doresc să umbresc în niciun fel munca asigură a profesioniştilor, inclusiv a politicienilor care ştiu să facă treabă din această ţară pe acest subiect foarte important”, a spus, luni, Mircea Geoană în cadrul discursului ţinut la festivitatea de deschidere a anului universitar de la Universitatea Petrol-Gaze.