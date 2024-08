Românii câștigă enorm din afaceri cu apartamente închiriate în regim hotelier. O astfel de locuință aduce unui proprietar aproape echivalentul unui salariu mediu pe economie.

Proprietarii de apartamente din România câștigă enorm cu această afacere

Potrivit celor mai recente cifre, o astfel de afacere aduce mult mai mult decât o chirie pe termen lung. Explicația este următoarea. Turiștii aleg aceste tipuri de cazări în detrimentul hotelurilor, deoarece sunt mult mai ieftine, cel puțin în România.

De asemenea, au la dispoziție și o bucătărie echipată în care pot găti. Pentru a mai face economie, turiștii care vin în București încearcă să găsească o cazare cât mai aproape de centrul orașului.

În schimb, situația este diferită în marile orașe din Europa. Apartamentele au ajuns să fie mai scumpe ca hotelurile în acestea.

Sunt publicate aproximativ 4.000 de apartamente pe platformele de profil

În momentul de față, în București sunt scoase la închiriere aproximativ 4.000 de apartamente pe platformele de profil. O locuință închiriată în regim hotelier aduce un venit mediu proprietarului de aproape 900 euro pe lună, conform celor mai recente cifre.

Un apartament, situat în zona de nord a Capitalei, aduce proprietarului un venit de până la 1.000 euro lunar (circa 5.000 de lei) din închirierea în regim hotelier. Este o cifră aproape dublă față de cât ar aduce o chirie obișnuită.

Turiștii aleg apartamentele în regim hotelier pentru varietatea facilităților pe care le oferă

Amintim că turiștii aleg apartamentele în regim hotelier pentru varietatea facilităților pe care le oferă. Este vorba despre beneficii precum wifi de mare viteză și confortul de a găti acasă.

Tariful mediu zilnic pentru apartamentele închiriate în București este de 62 euro, arată datele publicate pe platformele de profil.

Chiriile sunt tot mai scumpe în România

Chiriile au crescut în luna iulie cu 14% comparativ cu luna iulie 2023. De asemenea, interacțiunile între chiriași și proprietari sau agenți/dezvoltatori au crescut cu 18% comparativ cu luna iulie a anului anterior (iulie 2024 vs. iulie 2023).

Prețurile solicitate pe Storia pentru chiriile din cele 10 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platformă, au înregistrat o creștere de 14% de la un an la altul (iulie 2024 vs. iulie 2023), în timp ce prețurile solicitate de la o lună la alta (iulie 2024 vs. iunie 2024) au crescut cu 3%. Astfel, prețul mediu solicitat pentru închirierea garsonierelor și apartamentelor cu două și trei camere a fost de 500 euro în iulie 2024.