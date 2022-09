Duminică a fost o zi plină de bucurii pentru Laurențiu Reghecampf și partenera sa, Corina Caciuc. Aceștia și-au botezat băiețelul și au dat o petrecere ca în povești.

Ceremonia de botez a avut loc în secret, iar petrecerea a fost la un restaurant din nordul Bucureștiului. Fericiții părinți au petrecut toată noaptea cu mâncare și cu muzică bună.

Cine a venit la botez? Reghecampf nu se aștepta

La petrecere au venit și șefii Neftchi Baku, clubul la care Reghecampf este antrenor din luna iunie a acestui an. Președintele clubului, Kamran Guliyev și team-managerul Zaur Azizov au acceptat invitația antrenorului, deși acesta nu se aștepta.

Văzând postarea lui Laurențiu Reghecampf de pe Instagram, am putea spune că cei trei sunt foarte apropiați.

Laurențiu Reghecampf, impresionat de gestul azerilor

Antrenorul în vârstă de 47 de ani s-a arătat impresionat de faptul că azerii au călătorit până în România ca să vină la botezul fiului său.

„Este prima dată când am parte de o asemenea prezentare, în direct la TV. Vă mulțumesc foarte mult, este extraordinar! Prima impresie este foarte plăcută. Am găsit oameni minunați aici. Am găsit un președinte foarte onest. Este bine că n-a aflat nimeni despre negocieri. Chiar și în țara mea, nu e ușor să ascunzi astfel de lucruri.

Neftchi este un club mare și este normal să negocieze cu mai mulți antrenori și să găsească soluția cea mai bună pentru ei. Sunt fericit că eu am fost acea persoană. Sunt obișnuit cu obiectivele importante. La orice echipă pe care am antrenat-o, am încercat să câștig campionatul. Este bine că obiectivele mele și cele ale clubului sunt aceleași.

Cu siguranță, câștigarea titlului este obiectivul pentru următorul sezon. Este important să văd echipa, să văd nivelul la care suntem în acest moment. Trebuie să fim pregătiți, să fim puternici pentru meciurile europene.

Vreau să văd ce poziții trebuie acoperite, trebuie să aducem jucători care să ridice nivelul echipei. Îmi place să jucăm un fotbal ofensiv, un fotbal total. Vreau ca echipa mea să aibă mingea, să avem o posesie bună. Voi încerca să găsesc cea mai bună soluție în privința sistemului de joc” a declarat acesta la prezentarea oficială.