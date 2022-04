Dacian Cioloș a reacționat pe marginea subiectului privind înființarea unui nou partid politic. Surse politice au arătat că primii pași în acest sens ar fi fost făcuți deja, pentru atragerea de foști parlamentari PLUS, dar demersul nu s-ar fi bucurat de un mare succes.

Dacian Cioloș a făcut o serie de comentarii în ceea ce privește varianta construirii unui nou partid.

“Din toată discuția provocată ieri cu „Cioloș își face partid”, am reținut în primul rând dificultatea multora de a trece dincolo de mitul „tătucului” care administrează organizații colective pe persoană fizică. Și, poate, nevoia altora de a avea pe cineva care să le poarte stindardul, de a-și asuma vorbe și fapte în numele lor. Așa cum alții nu concep că pot fi utili și eficienți chiar și atunci când nu mai sunt șefi sau nu controlează direct și nemijlocit o organizație, fie aceasta partid, ONG sau altă formă asociativă. Reflexul acesta de „partidul meu”, „ONG-ul meu”, „guvernul meu” riscă să ne țină conștiințele înlănțuite la peste 30 de ani de la căderea comunismului”, a scris Dacian Cioloș pe pagina de socializare.

Dacian Cioloș: Eu nu-mi doresc să am „partidul meu”

Liderul politic a precizat că nu-și dorește să am „partidul meu”.

“Îmi doresc să pot lucra cu încredere (reciprocă) cu oameni cu care pot împărtăși obiective comune asumate și care să facă efortul de a mă înțelege, așa cum și eu trebuie să fac efortul de a-i înțelege. Cred că această comunitate în care trăim – țara noastră – poate evolua în bine prin acțiunea comună, coordonată, bazată pe încredere cultivată a unor indivizi asumați”, a punctat Cioloș.

Zilele trecute s-a spus că, după demisia sa de la conducerea USR în februarie 2022, Dacian Cioloș ar intenționa să lanseze un nou partid politic. Surse politice au arătat că demersul de a atrage foști parlamentari PLUS nu are prea mare succes, pentru că doar câțiva din cei 20 ar fi decis să-l urmeze. Conducerea USR a aflat de planurile europarlamentarului și ar fi avut discuții cu liderii de filiale proveniți din PLUS.

De ce a decis să renunțe la USR

Amintim că, Dacian Cioloș a decis să demisioneze de la conducerea USR la data de 7 februarie 2022, menţionând că nu ia în calcul o nouă candidatură la următorul congres al partidului.

„Am considerat firesc şi de bun simţ să îmi prezint demisia, pentru că sensul pentru care am candidat pentru preşedinţia partidului a fost să contribui la modernizarea partidului – de care eu cred că acest partid are nevoie după fuziune – şi pentru ca acest lucru să se întâmple aveam nevoie şi de susţinerea şi de complicitatea Biroului Naţional.