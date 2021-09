Ministrul Finanțelor, Dan Vilceanu a anunțat că sunt discuții la nivelul Guvernului cu privire la reintroducerea taxei auto. Potrivit acestuia, în primă fază trebuie gândit modul în care taxa va fi aplicată, în contextul în care au fost situații în care banii anumitor persoane au fost restituiți.

El a mai adăugat că o propunere ar fi includerea în prețul combustibilului, însă până în prezent nu s-a ajuns la o decizie clară.

”În primul rând trebuie să ne gândim cum facem cu această taxă. Pentru că am avut situații în care a trebuit să dăm banii înapoi la oameni, pentru că a fost gândită greșit. O propunere era să fie inclusă în prețul combustibilului.

Sunt tot felul de propuneri. Când vom avea o soluție clară, o vom comunica”, a declarat Dan Vîlceanu la Antena 3.

Transportorii sunt revoltați

Amintim faptul că precizările ministurlui vin doar la o zi distanță după ce Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a organizat o acțiune de protest pentru a cere soluționarea problemelor din Transporturi.

În ceea ce privește nemulțumirile acestora, asociațiile patronale din transporturile rutiere au protestat după ce Ministerul Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, nu a renunțat la impozitarea diurnei pe care o consideră venit salarial.

Totodată, șoferii se arată extrem de revoltați de intenția ANAF de a le impozita diurnele, chiar și cele primite în ultimii cinci ani, dar si de prețurile polițelor RCA.

Transportorii au dat vina pe Guvernul condus de Florin Cîțu, care deși i-a ajutat în perioada pandemiei, acum prețurile sunt unele fără precedent.

„Toate nemulțumirile sunt din cauza tuturor guvernelor, dar mai nou, actualul prim-ministru, domnul Cîţu, fost ministru de Finanțe, pe timpul pandemiei, anul trecut, spunea că ne ajută cu eșalonarea datoriilor către stat. Bun, ne-a ajutat, aşa este.

Luna trecută am plătit 460 de lei şi acum am plătit 1.200 de lei. Deci de trei ori. Nu o consider justificativă. La fiecare faliment al unei societăți de asigurări, imediat explodează. Deci vine din spate explozia prețurilor la RCA”, a spus unul dintre șoferii care au protestat miercuri în fața Guvernului.

Totodată, acesta mai preciza că problemele s-au adâncit în acest an și nu au niciun fel de justificare.

”Până în anul în curs, anul trecut nu ne carantinau. Intram în țară indiferent din ce zonă veneam, deci nu erau probleme. Anul acesta deja a început cu probleme, dar eu nu văd ceva justificat, întrucât eu dacă merg la o firmă la încărcat, eu nu am contact cu respectivii angajați”, a mai adăugat șoferul.