Viceministrul ucrainean de externe, Andri Melnik, a declarat că ideea de a acorda Ucrainei avioane germane de luptă Tornado a generat discuții la scară largă între aliați și parteneri. Anunțul a fost făcut într-un mesaj postat pe Twitter, în care oficialul a menționat că Statele Unite și Țările de Jos susțin furnizarea de avioane F-16 către Ucraina.

„Mă bucur că ideea mea creativă de a acorda Tornado pentru Ucraina a stârnit o discuție atât de mare. Fericit că SUA & Olanda ar sprijini furnizarea de F-16. Aşadar, haideți să creăm o coaliție globală de avioane de luptă europene Eurofighter, F-16 și F-35 americane, Tornado germane, Gripens suedeze și Rafales franceze”, a susținut Andri Melnik.

So glad that my creative idea to deliver🇩🇪Tornados to Ukraine has sparked such a huge discussion. Happy that the US & Netherlands would support supply of F-16.

So, let’s establish a GLOBAL🇺🇦FIGHTER JET COALITION with🇪🇺Eurofighters,🇺🇸F-16 & F-35,🇩🇪Tornados,🇸🇪Gripens &🇫🇷Rafales💪 pic.twitter.com/G3kls3Rw7a

