Noul An va aduce cu sine și taxe noi? Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a reamintit tuturor că există o datorie morală față de mediul de afaceri de a restructura sistemul de cheltuieli publice și sistemul de cheltuieli al companiilor de stat și companiilor locale deoarece ele sunt cele care administrează patrimoniul și resursele naturale ale statului român. Acest efort trebuie făcut colectiv pentru ca ajustarea fiscal-bugetară să nu fie suportată doar de mediul de afaceri.

„Avem o datorie morală pentru față de mediul de afaceri să ne restructurăm sistemul de cheltuieli publice și sistemul de cheltuieli al companiilor de stat și companiilor locale, pentru că ele sunt cele care gestionează și administrează patrimoniul statului și resursele naturale ale statului.

Aici am spus și mai repet același lucru, ca ministru al finanțelor, îmi doresc ca să avem o componentă fiscală pentru anul viitor din ansamblu de măsuri care stau la baza ajustării fiscal bugetare care tinde spre zero, adică aș fi foarte mulțumit dacă am avea acest impact bugetar care vine din fiscalitate egal cu zero. Acesta, ar fi un lucru extraordinar pentru România și pentru mediul de afaceri. Am mai spus că ajustarea fiscal-bugetară este un ansamblu de măsuri”, a explicat liberalul.