Astfel, Bogdan Glavan a scris că diferența în transmisibilitate între vaccinați și nevaccinați „nu mai există după 5 luni de la vaccinare.”

Amintim că Bogdan Glăvan a publicat mai multe articole în American Journal of Economics and Sociology, Quarterly Journal of Austrian Economics, Independent Review, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis şi a îndeplinit rolul de referent pentru publicaţii ştiinţifice prestigioase, precum British Journal of Sociology.

Studiul din Marea Britanie

„Studiu oficial din Marea Britanie, publicat ieri: încărcătura virală este similară pentru vaccinați și nevaccinați. Deci, unu la mână, știm deja că vaccinarea reduce într-o oarecare măsură transmisibilitatea, destul de puțin.

Dacă îi întrebați pe cei care susțin eliminarea covid prin măsuri dure, probabilitatea este ca atunci când dai cu banul. După cât am citit, eu cred că exagerează, însă este destul de clar că diferența în transmisibilitate între vaccinați și nevaccinați nu mai există după 5 luni de la vaccinare.

Doi la mână, ce spune acest raport emis ieri în UK, este că odată infectat, nu mai contează dacă ești sau nu vaccinat, fiindcă poți transmite la fel de mult virus mai departe. Sper că l-a informat deja cineva și pe dl. Barna”, a scris Bogdan Glavan pe Facebook.

La ce trebuie să se aștepte cei vaccinați cu ambele doze?

Anterior, medicul Radu Țincu a reacționat după ce EMA a recomandat împotriva administrării unei a treia doze de vaccin anti-COVID.

Potrivit celor spuse de Radu Țincu, efortul de luptă împotriva pandemiei ar putea avea de suferit, în cazul în care fiecare țară ar lua decizii discordante.

„Atât timp cât suntem în spațiul european și cât timp am pornit o politică de vaccinare la nivel european, a existat o vaccinare coordonată în toate țările în raport cu COVID-19, cred că nu ar fi de bun augur ca fiecare țară să ia decizii discordante. Lucrul acesta va crea dezorientare și nu va mai crea acel aspect de unitate a campaniei de vaccinare în întreagă Europă”, a declarat medicul la Antena 3.

