Pepe a refuzat să participe la două dintre cele mai urmărite show-uri din România, Survivor și America Express. Ofertele erau foarte avantajoase din punct de vedere financiar.

Totuși, nu ar fi prima dată când refuză. Acesta a procedat la fel atunci când a primit în trecut o ofertă să participe la show-ul „Exatlon”.

Pepe a dezvăluit motivele din spatele refuzului

Pepe a dezvăluit recent motivele din spatele refuzului, punctând că este un familist convins și nu rezistă să stea o perioadă lung departe de familia sa.

„Eu nu pot pleca mai mult de o săptămână. Nici la nea Marin nu prea m-am dus. Nu am doar un copil, ci trei, sunt întreținător de familie. Fetele stau la mine, le duc la școală. În plus, am multe concerte semnate pentru o perioadă lungă.

Încă de când au apărut aceste show-uri mi s-a tot propus, începând cu Exatlon… Dar e exclus, nu am cum să merg, chiar dacă mi-aș dori. Nu rezist să stau două luni fără copiii mei. Nicio sumă de bani din lume nu merită asemenea sacrificiu”, a spus Pepe, conform cancan.ro

Potrivit sursei menționate, cunoscutul artist ar fi urmat să primească 5.000 de euro pe săptămână dacă participa la „Survivor”.

Pepe este prezentatorul emisiunii „Nu te supăra frate!”

Amintim că Pepe prezintă show-ul „Nu te supăra frate!” trei zile pe săptămână, miercuri, joi și vineri, la Antena 1.

„La finalul anului, am primit şi eu, ca toţi colegii mei, pionul-invitaţie pe care scria doar ‘Ai toate calităţile de care avem nevoie la Nu te supăra, frate!’. Ştiind doar jocul, pe care îl ştiu de când eram copil şi cu care, de altfel, am crescut, mi-am spus că voi participa cu mare drag în calitate de invitat în cadrul acestui proiect frumos.

A urmat apoi propunerea de a fi gazda acestei emisiuni, lucru care m-a bucurat tare, pentru că dacă eu aş fi inventat un joc pe care să îl prezint la tv, ăsta ar fi fost, cu siguranţă. Nu ştiu cum am fost ales, dar mi se pare că mi se potriveşte într-un mare fel formatul!

Eu, când sunt alături de prieteni, printre care sigur că se numără şi foarte mulţi artişti, sunt cel care dă startul distracţiei, care organizează jocurile, care dă pedepsele; îmi place foarte mult să mă implic şi nu mă dau în lături de la nimic! Aşa că, nu te supăra, frate, dar eu sunt mai potrivit pentru acest proiect!”, a declarat Pepe la Antena 1.