Cel mai frecvent mod de a conserva puiul crud este în frigider, însă, în funcție de locul de depozitare, frigider sau congelator, timpul de depozitare va varia. Potrivit specialiștilor, timpul de păstrare a cărnii proaspete de pasăre în general și a puiului în special în frigider este de 1-2 zile la frigider și de până la 9 luni la congelator.

Cu toate acestea, asigurați-vă că toată carnea este depozitată corespunzător și la o temperatură sigură. Păstrarea corectă a puiului crud va asigura valoarea nutritivă și gustul cărnii și, în același timp, va limita intoxicațiile alimentare cauzate de carnea stricată.

Cum să păstrați puiul crud

Înainte de a împacheta carnea de pui și de a o depozita în frigider, este necesar să spălați puiul și să îl puneți într-un recipient sigilat pentru a evita contaminarea, încrucișarea între alimentele crude. Puteți să îl înveliți în mai multe straturi pentru a preveni înghețarea puiului, schimbarea gustului, a culorii și deshidratarea acestuia. Altfel, atunci când va fi preparat, nu va mai avea un gust bun.

Carnea proaspătă de pui, după ce a fost împachetată cu grijă, este așezată în frigider. Dacă se depozitează în congelator, este necesar să se regleze și să se asigure menținerea unei temperaturi de -25 grade Celsius.

Pentru a menține temperatura adecvată, aranjamentul alimentelor în frigider este, de asemenea, foarte important. Evitați să înghesuiți prea multe alimente, în schimb folosiți recipiente pentru alimente pentru a le împărți și a economisi spațiu în frigider.

Deși puiul crud poate fi păstrat în congelator până la 9 luni, cel mai bine este să îl folosiți în termen de 1 lună, pentru că atunci carnea va avea același gust bun. Proaspătă și delicioasă, cu valoare nutritivă. Prin urmare, este necesar să se acorde atenție timpului de depozitare a cărnii, ar trebui să se eticheteze și să se înregistreze data de depozitare pentru a ști ce carne ar trebui să fie folosită mai întâi.

Cum dezghețați corect puiul crud?

De asemenea, puiul depozitat în compartimentul de congelare, atunci când este scos pentru a fi folosit, trebuie să fie dezghețat corespunzător pentru a ne asigura că se păstrează valoarea nutritivă și gustul cărnii.

Există mai multe modalități de decongelare a alimentelor la care vă puteți referi: decongelare la microunde, decongelare cu apă sau decongelare în frigider.

Semnele că puiul s-a deteriorat

După ce scoateți din frigider carnea de pui și înainte de a o prepara este necesar să verificați culoarea, gustul și textura cărnii pentru a vă asigura că aceasta nu este stricată.

Puiul proaspăt este roz, iar puiul stricat va fi de culoare verde-violet, cu pete de mucegai gri-verzui. În plus, puiul crud are un miros plăcut, în timp ce puiul stricat are adesea un miros urât, acru, foarte neplăcut.

Dacă puiul a fost marinat cu condimente, este necesar să verificați mai atent gustul pentru a evita situația cărnii stricate care este copleșită de mirosul condimentelor.

Nu în ultimul rând, puiul proaspăt are elasticitate și fermitate, în timp ce puiul deteriorat este de obicei moale, cu un exterior vâscos, mucilaginos.