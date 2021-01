După ce miercuri s-a aflat despre decesul Luminiţei Constantinescu, Ministerul Culturii a publicat un mesaj prin care deplângerea trecerea acesteia în nefiinţă.

„Luminiţa Constantinescu a reprezentat unul dintre pilonii culturii în televiziunea națională”, se arată în postarea de pe pagina de Facebook a Ministerului.

Ministerul Culturii: Luminiţa Constantinescu și-a dedicat viața pasiunii sale pentru cultură

„Regretăm nespus trecerea în neființă a doamnei Luminiţa Constantinescu, critic muzical, realizator de emisiuni de radio și televiziune.

Luminiţa Constantinescu și-a dedicat viața pasiunii sale pentru cultură, iar pentru a o aduce mai aproape de public s-a implicat în realizarea de filmele, spectacole și emisiuni.

Sub coordonarea sa au fost realizate: “Biografii muzicale”, “Zig-Zag muzical”, “Al treilea gong”, “Seară de operă”, “Vă place opera?” și “Quo vadis opera?”, portrete TV (Viorica Cortez, Angela Gheorghiu, Leontina Văduva, Ruxandra Donose, Nicolae Herlea, Ludovic Spiess), emisiuni de excepție precum “Placido Domingo în România”, “Cele trei soprane”, “Tenorul secolului la București – Luciano Pavarotti”, dar și filmele de operă “Cenușăreasa”, de G. Rossini și “Paiațe”, de R. Leoncavallo.

Luminiţa Constantinescu a reprezentat unul dintre pilonii culturii în televiziunea națională, iar lumea noastră culturală va fi mai săracă de acum. Dumnezeu s-o odihnească!”, este mesajul integral postat de Ministerul Culturii pe Facebook.

Soprana Angela Gheorghiu: Luminiţa Constantinescu a fost farul elitelor muzicale

Miercuri seara, soprana Angela Gheorghiu a transmis şi ea un mesaj plin de durere pe pagina sa de socializare.

„Am primit cu imensa tristete vestea plecarii dintre noi a Luminitei Constantinescu. Luminita a fost cel mai important realizator de televiziune si radio, critic muzical de opera. Pasiunea ei pentru muzica de opera, pentru artistii lirici, fie ei consacrati sau aflati la inceput de cariera, este de neegalat.

De la varsta de 18 ani, studenta fiind, m-a invitat, m-a ajutat, m-a sustinut, m-a incurajat, m-a admirat si m-a iubit, fara a face vreo diferenta intre mine si alti artisti care aveau deja cariere importante”, a scris Angela Gheorghiu pe Facebook.

„România are nevoie urgent de o schimbare în acest peisaj media”

„O epoca s-a incheiat odata cu aceasta pierdere. Imi doresc din inima ca fiul ei, Marius, impreuna cu alti oameni de reala calitate, sa poata reinvia traditia unor emisiuni si concerte live de televiziune, cu muzicieni, actori si artisti aflati la inceput de drum sau deja faimosi.

Romania are nevoie urgent de o schimbare in acest peisaj media, inundat astazi de mult prea multa mediocritate. Cultura este si va fi intotdeauna un punct de reper in educatia unei natii, iar Luminita a fost si va ramane cu siguranta un pilon al acestui crez”, a mai transmis soprana.