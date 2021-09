Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 14 WTA, a anunţat, miercuri, că a renunțat la colaborarea cu antrenorul Darren Cahill.

„După şase ani minunaţi în care am lucrat împreună, eu şi Darren Cahill am decis că este timpul să încheiem relaţia noastră de colaborare. Mulţumesc pentru tot, pentru că m-ai făcut o jucătoare de tenis mai bună şi o persoană mai bună”, a scris Simona Halep pe contul său de Twitter.

Simona Halep a mai fost pregătită de Daren Cahill din 2015 până în 2018, după ce a lucrat anterior cu tehnicianul australian în cadrul programului Adidas de dezvoltarea a carierei tinerilor jucători.

Românca a anunţat, la 12 septembrie 2019, într-un mesaj postat pe Facebook, că reia colaborarea cu Darren Cahill din sezonul 2020. Halep a jucat puţin în 2021, din cauza accidentărilor suferite.

Antrenată de Cahill, Halep a câştigat turneul de la Roland Garros în 2018 şi cel de la Wimbledon, în 2019, şi a ajuns pe locul I WTA. Deşi nu era oficial antrenată de tehnicianul australian la Wimbledon, antrenorul Simonei de atunci şi care face parte şi acum din echipa ei, Daniel Dobre, a declarat că a colaborat cu Cahill în pregătirea sportivei pentru turneu.

After six wonderful years working together, @darren_cahill and I have decided that it’s time to end our working relationship.

Thank you D for everything, for making me a better tennis player and a better person. 🤗🙏🏼 pic.twitter.com/VOEt4i81Bf

— Simona Halep (@Simona_Halep) September 22, 2021