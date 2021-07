Anunțul făcut de Dan Capatos: Doctorii i-au dat o veste groaznică! Omul de televiziune riscă o boală cumplită.

Capatos a dezvăluit chiar el că rezultatele ultimului control medical pe care l-a efectuat nu au fost chiar pe măsura așteptărilor.

Anunțul făcut de Dan Capatos: Doctorii i-au dat o veste groaznică! Riscă afecțiuni neurologice grave

Dan Capatos apare la Antena Stars de luni până joi, în emisiunea ”Xtra Night Show”. Rar face dezvăluiri despre viața lui personală, despre familie, despre băiețelul său.

Prezentatorul a dezvăluit însă recent că medicii i-au spus că ar avea predispoziție la afecțiuni neurologice grave, precum demență sau Alzheimer.

El a fost sfătuit să fie foarte atent la stilul lui de viață, dar și să-și monitorizeze constant starea de sănătate.

”Doctorii mi-au spus ultima dată că sunt predispus în viitor la demență și Alzheimer”, a mărturisit, de curând, Dan Capatos, conform libertatea.ro.

A făcut deja un atac cerebral ischemic

”Am făcut acel atac cerebral ischemic. Un sfert de oră am fost paralizat pe partea stângă. Se întâmpla după ce aterizasem, culmea, într-o minivacanță în Italia. Eram prin Ancona, într-o zonă unde… adică cine spune de spitale românești, nu le-a văzut pe alea de prin zonele astea mai puțin populate.

Ne duceam la niște fini. De acolo, plecam cu mașina vreo două ore. Avusesem puseu de tensiune, l-am simțit din avion, începea să-mi clipocească așa imaginea”, a povestit prezentatorul la vremea respectivă.

”Când am aterizat în aeroportul extrem de mic, avea un post de Cruce Roșie. Mi-a dat o pastilă să o bag sub limbă, pe care oricum o luasem și eu. Ăsta e tratamentul de urgență, până vine personalul de specialitate să-ți acorde un tratament mai de Doamne-ajută.

Îmi trecuse, era ok, și când am plecat cu mașina să facem drumul acela de două ore, stăteam așa, mă uitam pe geam, destul de turtit după treaba aia din avion și zic: «Băi, unde mi-o fi telefonul?».

Când mă uit, telefonul era în mână și mi-am dat seama că nu mai simțeam telefonul. Când am început să vorbesc, mi-am dat seama că nu-mi mai simțeam toată partea stângă și atunci am intrat în panică. Atunci am intrat în panică”, a mai mărturisit Dan Capatos, acum câteva luni, potrivit sursei citate.