Simona Halep a provocat cutremur în lumea tenisului după ce a ales să vorbească deschis despre întârzierea verdictului în cazul de dopaj. Ea a acuzat Federația Internațională de Tenis (ITF) că folosește motive prin care îi tot amână procesele.

Halep a explicat că audierea trebuia să aibă loc pe 28 februarie, ceea ce i-a dat speranțe că poate concura la Indian Wells. Ulterior, însă, a fost programată abia pe 28 mai, în ziua în care începe Roland Garros.

Simona Halep a criticat organismele anti-doping

„Vorbind public pentru prima dată de când a anunțat că a primit suspendarea pentru dopaj, Halep a criticat organismele anti-doping și a spus că audierea din februarie a fost în cele din urmă amânată pentru 24 martie, deoarece ITF a avut nevoie de mai mult timp pentru teste suplimentare, dar și data ulterioară a fost amânată.

Audierea lui Halep este acum programată pentru 28 mai, prima zi a Openului Francez”, a comentat The Guardian.

Federația Internațională de Tenis a reacționat la acuzele lui Halep, menționând că nu dorește să intre în conflict cu jucătoarea de tenis.

„ITF a spus că nu este în măsură să comenteze criticile lui Halep! De asemenea, ITIA (Agenţia Internaţională de Integritate în Tenis – n.r.) a fost contactată pentru comentarii”, a menționat sursa citată.

Reacție dură la adresa Federației Internaționale de Tenis

În ceea ce o privește pe marea noastră campioană de tenis, aceasta speră că se va putea prezenta, într-un final, pe 28 mai, la tribunalul sportiv de la Londra.

„Am trimis dovezile la ITF, însă ei le-au respins. Le-am trimis în decembrie, când am început să-mi pregătesc apărarea. ITF le-a respins.

Întrucât ITF le-a negat, singura șansă de a fi soluționat acest caz era să merg la tribunal pentru a avea o audiere despre cazul meu și să prezint toate dovezile că testul meu pozitiv a fost contaminat”, a spus Halep în interviul menționat.

Nu a mai jucat din august 2022

Ea a arătat că a avut o mare speranță că poate merge la tribunal pentru a avea o audiere și apoi ar fi știut dacă poate sau nu juca Indian Wells sau nu. Simona Halep este în continuare suspendată și nu a mai jucat din august 2022.

„Audierea din 28 februarie nu a avut loc, deoarece ITF a solicitat mai mult timp pentru a face teste suplimentare. Audierea a fost amânată pentru 24 martie. Apoi, ITF a cerut ca audierea din 24 martie să fie anulată.

Nu am fost de acord cu asta pentru că, după cum spune regula, un jucător care este suspendat provizoriu are dreptul să obțină o audiere rapidă. Totul durează atât de mult. Am cerut ITF să-mi ridice sancțiunea pentru a putea juca, dar au refuzat”, a spus fosta campioană de la Roland Garros și Wimbledon.