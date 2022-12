Vestea dimineții despre Neti Sandu! Vedeta de la PRO TV tocmai și-a luat o piatră de pe inimă: A fost înfiorător de greu

Neti Sandu, una dintre cele mai longevive apariții de pe micul ecran, a mărturisit recent că s-a dedicat în totalitate carierei sale, iar viața sentimentală a pus-o pe locul doi. Potrivit vedetei de la PRO TV, a luat această decizie după ce a suferit o dezamăgire cumplită în dragoste în urmă cu mai mulți ani.

„Am avut o relaţie de 10 ani până chiar când să ajung la PRO TV, dar a plecat. Eu nu am spus nimic, pentru că am zis că omul e liber să facă ce vrea. Important era cum mă descurcam eu după aia. A fost înfiorător de greu.

Mi-a lăsat o hârtie în care mi-a spus că nu se poate ceva mai perfect decât mine. El a invocat motivul că avea impresia că eu îi port ghinion. Nu eu, stai că formularea era alta: că ne purtăm ghinion unul altuia.

El avea nevoie de un vinovat și eu de aceea nu am luptat niciun milimetru. Nu i-am cerut nicio explicație Eu am făcut vreo cinci ani de terapie ca să trec peste asta şi să mă pot bucura de viaţă. Mă secase de toate resursele”, a relatat Neti Sandu, într-un interviu acordat pentru unica.ro

Cel mai mare regret al vedetei

De asemenea, Neti Sandu a dezvăluit pentru sursa menționat și care este cel mai mare regret al său: acela că nu are copii.

„Sincer, îmi pare rău că nu am copii, dar la tinerețe mă gândeam că va fi greu să-i fac. Acum constat că era bine să fi avut. Resimt că nu îi am, dar în tinerețe nu am fost în stare să-i fac, nu că n-aș fi putut.

Am considerat că nu era momentul și cred că aș fi greșit foarte tare cu educația lor. Foarte târziu am aflat cum trebuie să crești un copil. Eu vin dintr-o perioadă în care lucrurile stăteau cu totul altfel față de cum sunt acum. Atunci nu aveam acces la nimic”, a completat Neti Sandu.