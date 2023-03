Brigitte Pastramă a cumpărat o locuință în Dubai, unde plănuiește să se mute definitiv. Trebuie menționat că aceasta va fi însoțită de soțul și de fetița ei și speră să facă pasul cel mare în luna septembrie.

Brigitte Pastramă speră să se mute în noua locuință până la sfârșitul lunii

„Sper ca Florin să se acomodeze aici și îmi doresc din septembrie să mă mut împreună cu fata mea, care va studia aici. O să-i caut o școală aici, cu ajutorul lui Dumnezeu. Astăzi am avut hand-over-ul, adică asta înseamnă prima inspecție, și cu ajutorul lui Dumnezeu, până la sfârșitul lunii, poate ne vom muta în casa noastră.

Eu le-am făcut singură (n.red. actele). Eu, da, le-am făcut singură. Am vândut un apartament aici și mașina, ca să pot lua casa asta. Și, da, toți banii pe care i-am avut, vreau să-ți spun că i-am băgat aici. Am avut foarte, foarte multe poticniri. Pentru că mie, când am ajuns aici, la 3 săptămâni mi-au fraudat toate cardurile, au încercat niște hackeri să-mi ia banii de pe ele. Deci nu a fost foarte ușor”, a declarat Brigitte Pastramă la Antena Stars.

Brigitte Pastramă a reușit să își pună actele la punct

De asemenea, Brigitte Pastramă a recunoscut că a reușit să își pună actele la punct cu ajutorul fostului soț. Vedeta a fost nevoită să își schimbe viza din Emiratele Arabe Unite, din una de turist, într-una de investitor.

„Am găsit abia ulterior un prieten al fostului meu soț, tatăl lui Roby care m-a ajutat ulterior. M-a ajutat, l-am găsit aici. Familia a venit și m-a vizitat. Eu până acum nu am putut să ies din țară, pentru că mi-am schimbat viza, din viză de turist, am viza de investitori, și asta este cea mai lungă procedură.

Când iei o viză de investitor pentru că este și mai lungă, este pe cinci ani viza asta. Și de aceea durează mai mult, pentru că este o procedură mai anevoioasă, nu este ca o viză de lucru. Așa că eu sigur din septembrie îmi doresc din suflet o să mă mut definitiv aici, indiferent cat de mult consider că aș pierde din punct de vedere material. Până la urmă nu asta este cel mai important”, a mai spus Brigitte Pastramă.