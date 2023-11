Vitalik Buterin a avertizat că o Inteligență Artificială (IA) extrem de avansată, lăsată în voie, are șansa reală de a depăși oamenii și de a deveni următoarea specie dominantă pe planetă. Cu toate acestea, Buterin subliniază că acest scenariu depinde în mare măsură de intervenția umană în procesul de dezvoltare a IA.

Aceste declarații au fost făcute în cadrul unei postări pe blog, din data de 27 noiembrie. Aici, Vitalik Buterin, care este perceput de unii drept un adevărat lider de opinie în spațiul criptomonedelor, și-a argumentat poziția.

El spune că Inteligența Artificială (IA) este în mod esențial diferită față de alte invenții recente. Ca termeni de comparație el a oferit contraexemple. Buterin a amintit rețelele sociale, contracepția, avioanele, armele de foc, roata și tipografia.

El a evidențiat faptul că IA are capacitatea de a crea un tip nou de intelect. Aceasta ar putea deveni o minte care s-ar putea întoarce împotriva intereselor speciei umane.

New monster post: my own current perspective on the recent debates around techno-optimism, AI risks, and ways to avoid extreme centralization in the 21st century.https://t.co/6lN2fLBUUL pic.twitter.com/h5aIyFNCoh

— vitalik.eth (@VitalikButerin) November 27, 2023