„Trupele rusești sunt aproape de țărmul României”

În urma bombardamentelor din Ucraina, autoritățile române și poloneze au semnat un acord de cooperare, în industria apărării. Astfel, noi unități de militări NATO urmează să sosească în ambele țări.

În acest context, premierul României a spus că este analizat un „nou pachet de forțe care să fie deplasat în țara noastră”, odată cu „sporirea prezenței forțelor aliate în regiunea Mării Negre și în Polonia și Marea Baltică”.

„Odată cu sporirea prezenței forțelor aliate în regiunea Mării Negre și în Polonia și Marea Baltică, să analizăm și să putem să avem un nou pachet de forțe care să fie deplasat în țara noastră, să continuăm să facem față oricărei agresiuni, chiar și unei agresiuni din partea Federației Ruse”, a declarat Nicolae Ciucă.

La rândul său, premierul Poloniei a spus că trupele rusești sunt „aproape de țărmul României, de granițele Poloniei, în Belarus”.

„Trupele rusești sunt aproape de țărmul României, de granițele Poloniei, în Belarus. Să prevenim este un lucru, dar trebuie să ne și pregătim pentru alte pericole. Trebuie să ne întărim flancul estic”, a declarat Mateusz Morawiecki.

După ședința comună de guvern, Polonia, aflată și ea la granița cu Ucraina, a cerut ca Uniunea Europeană să sancționeze mult mai dur Rusia, prin măsuri precum blocarea livrărilor de gaze.

Nicolae Ciucă a bătut palma cu Polonia

De asemenea, premierul Nicolae Ciucă a declarat că a discutat despre refugiații pe care cele două țări îi primesc, dar și despre susținerea Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei în aderarea la Uniunea Europeană.

„Împreună ne-am exprimat susținerea pentru poporul ucrainean, pentru guvernul ucrainean, pentru a putea ca împreună să putem asigura sprijinul necesar valului mare de refugiați care vin în Româna și Polonia. Am discutat de mecanismele interne, instituționale și despre mecanismele UE pe care putem să le accesăm. Am avut discuții despre toate măsurile care s-au luat astfel încât să putem să întărim descurajarea și apărarea pe flancul estic.

Avem măsuri pe care le-am derulat împreună, este o structură militară poloneză, o structură care face parte din grupul de luptă. Am obținut acordul premierului polonez ca o subunitate să facă parte din grupul de luptă al NATO din România condus de Franța.

Discuțiile de astăzi au permis totodată trecerea în revistă a progreselor realizate de țările noastre și ne-au permis să stabilim o serie întreagă de repere, convenind ca împreună să urmărim ceea ce astăzi s-a discutat și s-a semnat să fie concretizat în realitate.

Am discutat aspectele legate de ceea ce putem să facem împreună pentru a rezolva situația energetică și a gazelor și am căutat împreună să găsim soluții. Am decis să continuăm să sprijinim Moldova, Georgia și Ucraina pentru aderarea la UE.”, a spus premierul României.