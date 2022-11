Ministerul britanic al Apărării a declarat că este pentru prima dată când Moscova a plasat una dintre munițiile sale limitate, rachetele balistice Killjoy în Belarus. Racheta are o rază de acțiune de până la 1.200 de mile și poate transporta inclusiv un focos nuclear.

„Rusia a lansat ocazional aceste arme în timpul războiului din Ucraina, dar stocurile sunt probabil foarte limitate”, au declarat oficialii într-o actualizare zilnică a informațiilor, potrivit Fox News.

MiG-31K este „adaptat pentru a transporta” racheta balistică, dar oficialii din domeniul apărării au susținut că desfășurarea acestor arme în Belarus ar face puțin pentru a avansa strategic Rusia în războiul său din Ucraina.

„Aceasta continuă să își cheltuiască munițiile avansate cu rază lungă de acțiune împotriva unor ținte de importanță operațională limitată”, se arată în informarea serviciilor de informații. „Amplasarea Killjoy în Belarus oferă Rusiei puține avantaje în ceea ce privește lovirea unor ținte suplimentare în Ucraina”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 November 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 1, 2022