În cazul în care ați primit decizia de pensionare și cuantumul pensiei acordate este prea mic și ar trebui să primiți mai mulți bani, puteți contesta acest document.

Decizia de pensionare poate fi contestată în termen de 45 de zile

Potrivit Art. 139 din Legea 127/2019:

(1) Deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, in termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta judecatoreasca competenta.

(2) Deciziile emise de casele teritoriale de pensii in intervalul cuprins intre data intrarii in vigoare a prezentului articol si data intrarii in vigoare a prezentei legi se contesta potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Deciziile necontestate in termenul prevazut la alin. (1) sunt definitive.

Se vor relua dezbaterile pe tema pensiilor speciale

Vă reamintim că săptămâna vaceasta, Camera Deputaților va relua dezbaterile asupra proiectului de lege privind reforma pensiilor speciale. Totul se întâmplă după ce liderii coaliției de guvernare au depus un set de amendamente.

Actul normativ a trecut de Senat și este pe masa deputaților pentru votul decizional.

Documentul constituie un obiectiv în Planul Național de Redresare (PNRR). Ministerele de resort trebuie să trimită Comisiei pentru muncă puncte de vedere despre modificările propuse la proiectul privind reforma pensiilor speciale.

Coaliția de guvernare a depus un amendament care prevede un impozit de 30% pentru pensiile aflate în plată, doar pe suma care depășește câștigul salarial mediu brut pe economie.

În documentul propus se majorează eșalonat, până în ianuarie 2034, vechimea minimă în specialitate la 25 de ani pentru mai multe categorii de salariați.

De asemenea, un alt amendament vizează reducerea beneficiarilor pensiilor de serviciu, prin excluderea anumitor categorii.

Președintele Klaus Iohannis le-a cerut politicienilor să urgenteze reforma pensiilor speciale, pentru ca România să nu piardă bani din PNRR.

Președintele Klaus Iohannis a asigurat că România nu va pierde bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„După părerea mea, nu riscăm acest lucru. Că unele lucruri se negociază mai greu într-o coaliție de trei partide e de înțeles din punctul meu de vedere.

Vor fi îndeplinite toate jaloanele din PNRR, sunt plin de speranță. Ar fi păcat să nu se realizeze, a fost complicat de negociat pentru acești bani, e o sumă imensă de care e păcat să nu se bucure România”, a declarat liderul de la Cotroceni.