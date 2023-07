Potrivit statisticilor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), valoarea activului net unitar (NAV), parametrul utilizat pentru a măsura eficiența administratorilor de pensii private, era cu aproape 15% mai mare pe 20 iulie 2023 decât în aceeași zi din 2022.

Din punctul de vedere al celor peste 7,9 milioane de participanți care contribuie în mod obligatoriu la sistemul de pensii private, VUAN, sau valoarea netă a activelor unitare, este cel mai important indicator. Având în vedere că valoarea activului este determinată prin înmulțirea VUAN la cantitatea de unități de fond deținute, mișcarea acesteia reprezintă, în esență, câștigul sau pierderea din conturi.

Pentru prima dată în cei 15 ani de existență a sistemului de pensii private, performanța „curată” a managerilor pe un singur an a depășit semnificativ inflația, potrivit estimărilor Economica. Deși rata inflației pentru iulie 2023 nu a fost încă publicată, se așteaptă ca aceasta să fie mai mică decât cea din iulie 2022, de aproximativ 10%, întrucât a coborât deja sub 11% în iunie. Prin urmare, când vine vorba de valorile tipice ale activelor clienților, avem într-adevăr un adevărat pozitiv de aproximativ 5 puncte procentuale.

Randamentul mediu real de abia a depășit 2%

Comparativ, randamentul real mediu din 2008 până în 2021, calculat prin deducerea inflației din randamentele nominale, abia a depășit 2%. Pentru prima dată în istoria programului, randamentul a fost negativ, de -3% în 2022. Având în vedere că au pornit de la o bază foarte scăzută, performanța cu adevărat proastă din 2022 este, de asemenea, unul dintre motivele pentru care cifrele din 2023 par atât de fantastice.

Randamentul real al fondurilor de pensii administrate privat pentru perioada de șapte ani cuprinsă între 2015 și 2021 a fost de 1,23%, mult sub nivelul de 4% atins de țările cu cele mai bune performanțe și sub media europeană. Un randament real negativ de -2,58% este atins în 2021, România fiind singura națiune pentru care Better Finance, autorul studiului, avea date care relevă o pierdere reală. Între 2019 și 2021, randamentul crește doar ușor, ajungând la 1,64%, la jumătate din media europeană.

Administratorul se poate schimba

Toți românii cu vârsta sub 35 de ani care încep să lucreze pentru prima dată trebuie să contribuie cu 3,75% din salariu la un fond de pensii administrat privat; cu toate acestea, doar un mic procent din cei 7,9 milioane de participanți la sistem știu la ce fond contribuie, majoritatea fiind repartizați aleatoriu.

Primul pas pentru oricine nu este sigur din ce fond face parte este să se informeze, ceea ce se poate face rapid și simplu, folosind un formular online pus la dispoziție de ASF. Completarea formularului de adeziune pentru noul fond este următorul pas, dacă doriți să schimbați administratorul. Sunt necesare cereri directe către administrator, care poate trimite actele prin poștă. Este posibil ca rezidenții din București să semneze personal actele la biroul administratorului.

Notificarea administratorului existent este următoarea etapă în procesul de înlocuire a administratorului. Pe site-ul ASF există un formular care trebuie completat pentru a fi notificat.

După aceea, fondurile sunt schimbate, mutând banii clientului pe parcurs. Transferul se face într-o sumă egală cu valoarea curentă a unităților de fond deținute de vechiul fond, care sunt ulterior transformate în noi unități de fond folosind valorile lor curente. O notificare de transfer vă va fi trimisă odată ce procesul este finalizat.