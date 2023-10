Anca Pandrea suferă de insuficiență cardiacă și nu mai poate vizita mormântul lui Iurie Darie

Anca Pandrea nu a mai putut ajunge la mormântul răposatului ei soț, actorul Iurie Darie. Actrița nu a mers decât de două ori toată vara, din cauza problemelor de sănătate.

Ea are vârsta de 77 de ani și se confruntă cu numeroase afecțiuni. Totodată, mărturisește că nu o singură dată i s-a întâmplat să cheme Salvarea!

Văduva lui Iurie Darie este nevoită să folosească un tub de oxigen pentru a respira. În ciuda problemelor de sănătate, care îi fac viața foarte grea, printre care și insuficiența cardiacă, ea anunță că îi va face totuși parastas de 11 ani lui Iurie Darie.

Cei doi soți sunt cunoscuți publicului pentru relația lor strânsă care s-a păstrat astfel până în ultima clipă de viață a actorului. Legătura a continuat și dincolo de mormânt.

Pandrea anunță că s-a ocupat cu mare seriozitate de comemorarea soțului. Actrița spune, din cauza insuficienței cardiace, nu poate petrece foarte mult timp în soare sau frig.

„Vara aceasta am ajuns de două ori la mormânt la Iura, pentru că a fost foarte cald. Dar acum, s-a mai răcorit și o să pot merge mai des la Iura și la mormânt la mama. Eu am insuficiență cardiacă și nu am voie să stau în soare, așa cum nu am voie să stau nici în frig, în ger”, a declarat Anca Pandrea pentru viva.ro.

Actrița îi va face parastas lui Iurie Darie în noiembrie

Anca Pandrea a anunțat deja că, în ciuda tuturor dificultăților, ea îi va face totuși parastas lui Darie. Astfel, va comemora cei 11 ani de la trecerea lui în neființă.

Chiar dacă au trecut atât de mulți ani de la trecerea în neființă a actorului Iurie Darie, văduva acestuia afirmă că încă simte prezența sa.

„Luna viitoare o să-i fac parastas lui Iura ca de obicei. Încă îi simt prezența, chiar dacă a trecut atâta vreme. O dată am simțit că a trecut ceva, așa, pe lângă mine. Senzația era că m-a atins ușor, în treacăt, ca o adiere”, anunță actrița.

Anca Pandrea mai vorbește și despre anumite fenomene misterioase. Spre exemplu, ea a observat că dacă pierde ceva, găsește mai repede acel obiect dacă se gândește la Iurie Darie. Ea simte că soțul său încă o ghidează.

„E mereu prezent. Și dacă pierd ceva, cum mă gândesc la el, imediat merg la locul în care este obiectul pe care îl caut”, a declarat văduva.

Actrița a anunțat totodată că are pe cineva care o ajută la sarcinile domestice. Ea are nevoie de ajutor la bucătărie și la realizarea cumpărăturilor. Ea mai spune și că are un dispozitiv de oxigen portabil, care îi este foarte necesar.