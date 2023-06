Actrița Anca Pandrea a mărturisit că două persoane au reușit să o convingă să nu mai poarte doliu și nici imaginile cu Iurie Darie, pentru că el se află, oricum, lângă ea.

Anca Pandrea a renunțat la doliu

„M-au convins două persoane să nu mai port fotografia lui Iura, să nu o mai port, să nu mai port tot timpul negru, pentru că Iura este, oricum, lângă mine. Și îl chinui în primul rând pe el. Chiar așa mi-au spus:

‘Îl chinuiți pe domnul Darie. Pentru că domnul Darie este la graniță, la hotar. Nu poate să treacă nici la îngeri, dar nu poate să vină nici aici, pentru că nu mai are corp.

Și, deci, îl chinuiți. Și atunci, el stă pe umerii dvs. De aceea, vă îmbolnăviți atât de repede. Este bine să vă reinventați. Sunteți actrița Anca Pandrea’,

Așa mi s-a spus, iar eu am înțeles”, a declarat Anca Pandrea.

De asemenea, actrița a spus că a primit și complimente de la oameni, ceea ce a motivat-o.

„Am oprit la un magazin, într-o zi. Și m-a oprit o doamnă. Și mi-a spus: ‘Doamna Anca Pandrea, vreau să vă spun că sunteți la fel de frumoasă. Sunteți minunată. Iar eu ce să-i spun, că sunt ca mărul ăla frumos pe dinafară, dar găunos pe dinăuntru.”, a mai spus actrița.

Actrița a renunțat la pozele cu Iurie Darie

Totodată, Anca Pandrea a mărturisit că a renunțat la pozele lui Iurie Darie în urmă aproape o lună. Actrița a spus că a fost convinsă să nu se mai îmbrace numai în negru, dar hainele colorate pe care le mai are nu o mai încap.

„La pozele lui Iura am renunțat în urmă cu aproape o lună de zile, dar în public am apărut pentru prima dată fără fotografiile lui Iura la petrecerea VIVA!. Mi-a făcut mare plăcere să particip și m-am simțit foarte bine.

Am renunțat și la doliu și ar trebui să mă îmbrac mai colorat. Dar e greu, pentru că nu mai am alte haine, în afară de cele negre. Iar cele pe care le mai am, colorate, nu mă mai încap”, a dezvăluit actrița Anca Pandrea, pentru viva.ro.