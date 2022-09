Simona Halep și Toni Iuruc au ținut să fie discreți în privința motivelor despărțirii și nu au dorit să facă dezvăluiri, cel puțin deocamdată, în privința acestui subiect. În ceea ce privește bunurile comune, Toni Iuruc spunea că totul va fi rezolvat de avocați „în cel mai civilizat mod cu putință”.

O problemă delicată pentru Simona și Toni Iuruc

„Am hotărât de comun acord cu Simona să ne despărțim! Nu mai insistați, este ultima mea ieșire publică. De restul se vor ocupa avocații în cel mai civilizat mod cu putință”, a transmis Toni Iuruc.

Și Simona Halep spunea că decizia privind despărțirea a fost una comună și făcea apel la discreție.

„Eu şi Toni am decis de comun acord să mergem fiecare pe drumul său. Am rugămintea ca presa să ne respecte intimitatea şi să trateze cu decenţă şi discreţie acest subiect”, a transmis jucătoarea de tenis.

În ciuda faptului că cei doi au convenit ca în cazul unui divorţ, fiecare să rămână cu bunurile cu care a intrat în căsnicie, există o situație ceva mai delicată. Este vorba despre o problemă de aproape 4 – 5 milioane de euro, deci nu este vorba chiar despre mărunțiș.

Mai exact, pe parcursul anului în care Simona Halep şi Toni Iuruc au fost căsătoriți, ei au construit casa de la Izvorani, proprietate care este evaluată acum la această sumă. Astfel, după semnarea actelor de divorț, acțiune ce au făcut-o deja la notar, mai rămâne să decidă în privința averii dobândite în timpul căsniciei.

Ce variante au cei doi foști soți

Cel puțin în cazul casei de la Izvorani, cei doi au mai multe variante la dispoziție. Fie Simona Halep cumpără partea lui Toni Iuruc, fie acesta din urmă achiziționează partea jucătoarei de tenis din casă. De asemenea, mai există variantele ca proprietatea să fie vândută, dar și varianta ca amândoi să rămână proprietari.

Imobilul respectiv are o curte generoasă, în care Simona şi-a construit inclusiv un teren de tenis și unde are și o cameră specială, gândită de Toni Iuruc. Mai exact, Simona are aici o cameră destinată trofeelor câștigate la turneele de tenis.

„Am o cameră specială pe care soțul meu a amenajat-o pentru mine. E făcută foarte bine și țin acolo toate trofeele câștigate la turneele de tenis. E o cameră normală! Nu am multe camere, dar aceasta este destul de încăpătoare”, declara Simona Halep în urmă cu ceva vreme în podcastul Match Point Canada.