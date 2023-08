Măsurile fiscale vor fi necesare, arată chiar Ministerul Economiei. Ministrul Radu Ștefan Oprea spune că deficitul nu trebuie să mai crească.

El a explicat motivul pentru care s-a ajuns în această situație. Șeful de la Economie invocă deficitul de 4% de dinainte de pandemie, apoi deficitul de 9% din timpul pandemiei. Potrivit ministrului Economiei, România s-a împrumutat foarte mult atunci.

Totuși, el spune că la vremea respectivă România a fost una dintre puținele țări care au susținut economia cu cei mai puțini bani.

„Măsurile fiscale vor fi necesare și este evident că deficitul bugetar nu poate să crească în continuare.

De ce am ajuns acolo? Se știe foarte bine. A fost o perioadă în care cineva a vrut să-și împlinească profeția și a ajuns la un deficit la peste 4% în mai puțin de două luni, iar apoi, într-o perioadă de pandemie, am ajuns la un deficit de 9%, care înseamnă foarte mulți bani pe care România i-a împrumutat, pe care din păcate i-am risipit, pentru că atunci s-au întors către mediul de afaceri mai puțin de 2% din PIB, o spune Comisia Europeană.

Am fost dintre statele europene care am susținut economia cu cei mai puțini bani, deși am împrumutat foarte mulți bani în acea perioadă, lucru care ne costă pe toți astăzi. Trebuie să știm de unde și de ce s-a întâmplat această chestiune.”, spune el.