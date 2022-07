Informații explozive despre starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel. Vasile Muraru rupe tăcerea și reacționează după ce în urmă cu doar câteva zile s-a aflat că marele actor a fost internat la un cămin de bătrâni.

Vasile Muraru susține că Alexandru Arșinel se confrunta de ceva timp cu probleme de sănătate însă nimeni nu lua în calcul un așa scenariu.

El susține că a dat telefoane în ultimele zile, dar copiii actorului nu au răspuns, motiv pentru care va insista în continuare. Muraru a mai precizat că va vorbi și cu Alexandru Arșinel pentru a afla care este, de fapt, starea de sănătate a acestuia, astfel încât lucrurile să fie clare.

Adevărul despre starea de sănătate a lui Alexandru Arșinel

„Am vorbit, ieri am sunat. Am vorbit săptămâna trecută, ieri am sunat, copiii nu au răspuns. O să mai insist astăzi, să vedem care este treaba. Nu știu, nu pot eu să mă pronunț. Ce citim noi este una.

Nu am vorbit, vreau să vorbesc clar. Și vorbisem cu el de când ne vedem, că o să treacă pe la teatru chiar a zis în ultima convorbire telefonică’, a declarat Vasile Muraru pentru Ego.ro.

Menționăm faptul că reacția acestuia vine după ce Cristian Arșinel a anunțat că tatăl său s-a simțit slăbit în ultimele luni și s-a confruntat și cu câteva probleme locomotorii, fiind nevoit să se deplaseze într-un scaun cu rotile.

Alexandru Arșinel, internat la o clinică de lângă București

Fiul actorului susține că centrul la care acesta este internat este, de fapt, un cămin specializat în astfel de probleme de lângă București, iar acolo urmează să se vindece.

El a mai adăugat că Alexandru Arșinel se simte bine din punct de vedere mental și că la momentul actual nu este încă clar cât timp va dura recuperarea și cât va rămâne acesta internat.

„L-am internat pe tata în urmă cu câteva zile la un cămin specializat pe probleme locomotorii, din apropierea Bucurestiului. Tata are niste escare la călcâie și nu se mai poate deplasa. Am decis că e mai bine așa pentru a începe procesul de vindecare și de a se recupera locomotor.

Mental, tata e bine, recunoaște lumea din jur și vorbește. Însă nu mai glumește ca pe vremuri. Nu știm cât va rămâne internat, cât va fi necesar pentru recuperarea sa. Mama a rămas acasă!, a dezvăluit Cristian Arșinel, pentru Impact.