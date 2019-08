Interdicția celor care călătoreau cu avionul, ce se află în vigoare de 13 ani, în privința celor 100 de mililitri capacitatea maximă a recipientelor lichide, va fi eliminată în Marea Britanie. Acest lucru se va întâmpla odată cu introducerea unui nou tip de scanare pe aeroporturi până în 2022, anunță Boris Johnson.

Pasagerii vor putea avea asupra lor, în bagajul de mână, în timpul scanării, recipiente cu apă dar și electronice, ce erau interzise până acum.

„Avem cea mai mare retea aviatica din Europa, milioane de oameni tranzitand aeroporturile noastre in fiecare an in interes de serviciu, pentru a merge in vacanta si pentru a-si vizita familiile.

Ne pregatim sa simplificam aceste calatorii prin introducerea acestei tehnologii de ultima generatie, care va reduce neplacerile pentru calatori si va imbunatati masurile de securitate”, a declarat Johnson.

Regula a fost introdusă în 2006 în urma unui atentat, de pe Aeroportul Heathrow, cu dispozitiv exploziv în formă lichidă ce era ascuns în bauturile răcoritoare.

