Sara Dragnea: Mă inspir foarte mult de la Simona Halep. Ne asemănăm din punct de vedere fizic, dar și mental

Sara Maria Dragnea, în vârstă de 16 ani, a devenit noua campioană națională la categoria U18!

Sara Dragnea (CS Dinamo București) a cucerit titlul național U18, învingând-o în finală cu 2-6, 6-4, 6-2 pe Ioana Teodora Sava (Asociația Arse Sport Club). Sara a vorbit pentru ProSport despre cum a reușit să se impună la o categorie superioară de vârstă, împărtășind cu noi planurile și dorințele ei.

Extrem de încrezătoare în forțele proprii, componenta lotului național de junioare, care este însoțită la turnee de antrenorul Dragoș Enache și preparatorul fizic Aurel Neagu, se inspiră de la Simona Halep (31 de ani). Aceasta spune că se aseamănă foarte mult cu fostul lider WTA.

Jucătoarea de tenis a mărturisit cât de greu i-a fost să învingă adversare mai mari decât ea.

,,Nu pot să zic că mi-a fost greu, pentru că de mică am jucat la categorii de vârstă mai mari, dar am avut ceva emoții din cauza faptului că am jucat la U18, fiind o categorie mult mai mare decât vârsta mea!

Mi-am dormit foarte mult să câștig această finală și să-mi adjudec titlul de campioană națională! Urmatorul obiectiv este să merg la turneele de Grand Slam de junori, de aceea joc turnee ITF U18”, a spus aceasta pentru ProSport.

Sara precizează că ,,pregătirea fizică și lovirea foarte rapidă a mingii” sunt cele două calități ale sale în acest domeniu.

Noua campioană națională la categoria U18 a afirmat că tatăl său o motivează de fiecare dată.

,,Înaintea meciurilor mă motivează tatăl meu, care de asemenea a fost sportiv de performanță și îmi ține moralul sus, iar în timpul meciurilor pot spune că mă transform într-o stâncă!”, a declarat Sara Dragnea.

Sara Dragnea: Visul meu este să acced destul de rapid în Top 100 WTA!

Sara a spus care este cel cel mai frumos moment pe care l-a trăit acum în lumea tenisului.

,,Când am obținut titlul de campioană. De asemenea, am reprezentat România în competiții și mi-a cântat imnul.”

Cel mai greu moment prin care a trecut jucătoarea a fost atunci când s-a accidentat la umăr, la Naționalele de iarnă.

Aceasta a declarat că se inspiră foarte multă de la Simona Halep, una dintre numele mari ale României.

,,Da! Mă inspir foarte mult de la Simona Halep, pentru că ne asemănăm destul de mult din punct de vedere fizic, dar și mental”, a spus Sara Dragnea.

Cine a susținut-o pe Sara de când a început să joace tenis?

,,Părinții mei m-au susținut de când am început să practic tenisul, dar am mai avut și contracte de sponsorizare în bani prin amabilitatea domnului Marius Negoiță. Nu în ultimul rând, mă aflu sub contract de doi ani cu Yonex International! Visul meu este să acced destul de rapid în Top 100 WTA!”, a subliniat Sara.