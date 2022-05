Anunț de ultimă oră despre Viorel Lis! Fostul primar a ajuns din nou la spital. Ce s-a întâmplat, de fapt

În urmă cu ceva timp, Viorel Lis a suferit un infarct, iar de atunci problemele de sănătate nu i-au mai dat pace fostului primar al Capitalei. Acum, acesta a ajuns din nou la spital, iar Oana Lis spune că partenerul ei de viață se simte din ce în ce mai rău, motiv pentru care acesta trebuie internat.

În cadrul unei emisiuni TV, Oana Lis a precizat că fostul primar al Capitalei s-a infectat cu o bacterie, motiv pentru care a fost supus mai multor analize medicale. Ulterior, medicii au decis să îl interneze în spital pentru o perioadă scurtă de timp.

După investigații, medicii l-au externat pe Viorel Lis, însă acesta trebuie să facă o colonoscopie în urma infectării cu această bacterie.

”Sunt la o clinică. În ultimul timp, Viorel a avut tot felul de simptome. Azi are o internare de o zi. A luat o bacterie, dar nu știu de unde. El în ultimul timp a tot fost prin clinici…Trebuie să descoperim ce e cu această bacterie. Trebuie să facă o colonoscopie. Îi e frică, dar trebuie să o facă”, a declarat Oana Lis.

Oana Lis i-a cumpărat loc de veci

Problemele de sănătate se țin lanț de Viorel Lis, iar soția sa a fost nevoită să ia o decizie radicală. Având în vedere că fostul primar al Capitalei s-a confruntat cu o semipareză la membrele inferioare și a suferit și un infarct, Oana Lis s-a decis să îi cumpere soțului ei un loc de veci.

De curând, ea a declarat că a vorbit cu verișoara acestuia înainte să facă achiziția.

”Nu credeam că se mai întoarce acasă. M-am pregătit… Sincer, Viorel nu avea nici loc de veci, am vorbit cu verișoarea lui și i-am făcut un loc de veci”, a spus Oana Lis după sperietura cu infarctul.

Viorel Lis are probleme de sănătate tot mai dese

Anterior, Viorel Lis preciza că are ”probleme de sănătate… cum să spun. Nu îmi mai simt picioarele. Aveam un calorifer, încălzeam și fără să vreau m-am atins de calorifer cu picioarele, dar nu am simțit și atunci s-au ars, s-au făcut bășici mari. Mi-a și trecut aproape. Asta e vârsta, nu am ce să fac. Adică am probleme, am pareza asta care nu mai pot să merg, nu merg decât dacă mă sprijin de Oana. Nu pot pentru că nu am nici echilibru, numai cu cadru și e greu să merg. Cred că am căzut de vreo cinci ori până acum”.