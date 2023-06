Calul Desert Hero, care aparține Regelui Charles și Reginei Camilla, a ieșit câștigător în cursa King George V Stakes de la Royal Ascot. Bucuria jocheului său, Frankie Dettori, a fost atât de mare încât acesta a încălcat protocolul regal, pupând-o pe Regină pe obraz.

Regele Charles al III-lea și Regina Camila au continuat și astăzi tradiția de a fi prezenți la cursele de cai de la Royal Ascot. Cuplul regal a condus procesiunea de trăsuri în cadrul paradei, așa cum s-a procedat și în zilele precedente. La această etapă, care se desfășoară pe durata unei săptămâni, au mai luat parte și sora Regelui Charles, Prințesa Anne, alături de soțul ei, viceamiralul Sir Timothy Laurence, dar și cei doi copii ai Prințesei Margaret.

Calul cuplului regal, Desert Hero, a câștigat locul întâi în cursa King George V Stakes. Potrivit Sky Sports, jocheul său, Frankie Dettori, a fost recompensat cu un premiu în valoare de 65.650 de dolari.

Entuziasmat atât de câștig, cât și de prezența Regelui Charles și a Reginei Camilla, jocheul nu s-a putut abține și a pupat-o pe regină, încălcând astfel protocolul regal.

S-a speculat mult în legătură cu titlul pe care îl va purta Camilla după încoronarea soțului ei, Regele Charles al III-lea. Ei bine, înainte de încoronarea sa, care a avut loc pe 6 mai, monarhul a cerut ca soția sa să fie încoronată ca regina Camilla și nu ca Regină Consoartă. De atunci, mulți s-au întrebat ce va însemna asta în cazul în care regina Camilla va rămâne văduvă.

În ciuda speculațiilor, ea nu își va păstra titlul de „regina” Camilla în cazul morții lui Charles. În cazul în care va trăi după ce prințul William îi va succeda la tron tatălui său, ea va deveni „regina văduvă”.

Potrivit presei britanice, acest titlu a fost folosit pentru prima dată de regina Adelaide, în 1830. Singurul exemplu recent al unei regine consoarte care a supraviețuit partenerului său este mama reginei Elisabeta a II-a, Elizabeth Bowes-Lyon. Când regele George al VI-lea a murit, ea a devenit cunoscută drept Regina-Mamă.

Dar Camilla nu va putea fi cunoscută drept Regina-Mamă pentru că nu este mama Prințului William. O regină văduvă devine Regina- Mamă atunci când este părintele biologic al monarhului domnitor.

Având in vedere că William ar urma să urce pe tron după moartea lui Charles, nu va exista o „Regină-Mamă”.

