Fiica lui Bruce Willis face dezvăluiri despre relația cu marele actor

Rumer Willis, fiica actorului Bruce Willis, se destăinuie despre relația sa cu tatăl ei, după ce acesta a fost diagnosticat cu demență frontotemporală (FTD).

Luni, Rumer, în vârstă de 35 de ani, a împărtășit o fotografie cu ea și cu tatăl ei actor, în vârstă de 68 de ani, de când ea era bebeluș, alături de textul: „Chiar îmi lipsește tatăl meu astăzi.”

În fotografie, apare Bruce Willis fără tricou, zâmbind, în timp ce o ține în brațe pe Rumer, care poartă o rochie albă și o bentiță florală.

Sora actriței, Tallulah Willis, cel mai mic copil al lui Bruce și al fostei soții Demi Moore, a împărtășit, de asemenea, postarea pe Instagram Story, scrie publicația People.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)

Cu câteva zile mai devreme, Tallulah, în vârstă de 29 de ani, a împărtășit propria postare despre tatăl ei pe Instagram și a spus cât de „mândră” este că e fiica lui.

În prima fotografie, actrița stă lângă tatăl ei într-un fotoliu, în timp ce acesta o îmbrățișa, iar ea îl ținea de mână. Această postare a fost urmată de o imagine cu permisul de conducere al lui Tallulah, care arată numele ei complet, împreună cu o fotografie zâmbitoare cu Bruce, care părea să fie pe o scenă.

Imaginea finală îi arăta pe cei doi, tată și fiică, plimbându-se împreună într-o locație însorită, în timp ce Tallulah purta un hanorac gri deschis pe care scria „DIE HARD”, o aluzie la cunoscutul film de acțiune al tatălui ei din 1988 cu același nume.

„La naiba, fotografiile astea au dat lovitura în seara asta. Ești inima mea și sunt atât de mândru să fiu Tallulah Belle Bruce Willis a ta. #babybruce #TBBW”, a scris ea în dreptul imaginilor.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de tallulah (@buuski)

La începutul acestei luni, Tallulah s-a destăinuit despre viața tatălui ei după ce actorul a fost diagnosticat, în timpul unei apariții la The Drew Barrymore Show.

„El este același și am învățat că este cel mai bun lucru pe care ți-l poți dori”, i-a spus ea gazdei Drew Barrymore. „Văd iubire când sunt cu el, iar acesta este tatăl meu și mă iubește, ceea ce este cu adevărat special.”

Familia actorului a fost deschisă în privința diagnosticului său

Familia lui Bruce Willis a dezvăluit diagnosticul său de FTD în luna februarie, publicând o declarație.

„Bruce a găsit întotdeauna bucurie în viață – și i-a ajutat pe toți cei pe care îi cunoaște să facă același lucru. A însemnat enorm să vedem că acest sentiment de grijă a avut ecou. Am fost atât de mișcați de dragostea pe care ați împărtășit-o cu toții pentru dragul nostru soț, tată și prieten în această perioadă dificilă”, au adăugat ei. „Compasiunea, înțelegerea și respectul vostru continuu ne vor permite să îl ajutăm pe Bruce să trăiască o viață cât mai plină”, a conchis familia.

Explicând de ce familia a fost atât de deschisă în legătură cu diagnosticul lui Bruce, Tallulah a spus că „este vorba de două aspecte”.

„Pe de o parte, așa suntem noi ca familie, dar, de asemenea, este foarte important pentru noi să răspândim conștientizarea. Dacă putem să transformăm ceva cu care ne luptăm ca familie, pentru a-i ajuta pe alți oameni și să întoarcem situația și să facem ceva frumos din ea, asta este cu adevărat special pentru noi”, a adăugat ea.

Pe lângă Rumer și Tallulah, Bruce mai are împreună cu fosta soție, Demi Moore, încă o fată, pe Scout, în vârstă de 32 de ani. În plus, cu soția sa Emma Heming Willis, are două fete, pe Mabel, în vârstă de 11 ani, și Evelyn, în vârstă de 9 ani.