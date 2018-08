Antrenorul lui Klaus Iohannis rupe tăcerea! Acuzații uluitoare la adresa Simonei Halep: de ce s-ar fi despărțit de Andrei Pavel

"Ne arată caracterul Simonei. Nu neapărat negativ. Trendul este de a face schimbări dese, la un an-doi. Mai ales schimbări de antrenori români. Nu are apreciere prea multă faţă de români", a spus antrenorul de tenis al familiei Klaus şi Carmen Iohannis, pentru Libertatea.

Consiliată de mai mulţi tehnicieni români până să se oprească asupra lui Darren Cahill (54 de ani), constănţeanca ar fi fost cea care ar fi dorit să pună capăt aventurii alături de "Cneaz". Iar motivul ar fi reprezentat de un trend din tenisul feminin, unde jucătoarele din top s-au obişnuit să schimbe foarte des antrenorii sau oamenii din staff.

Acum, Pavel are challenge-ul de a-l duce pe Marius Copil în top 50 ATP şi spre primul trofeu al carierei: "Lucrez cu Andrei Pavel şi pe parte de pregătire fizică cu Lucian Nicolescu. Colaborarea noastră este full-time. În legătură cu Andrei Mlendea (n.r. – fostul lui antrenor), am oprit legătura după doi ani şi jumătate. Am simţit nevoia de o schimbare, pentru a face pasul următor. Am terminat colaborarea în condiţii amiabile. Noi rămânem prieteni apropiaţi în continuare", a anunţat arădeanul calificat în turul al doilea de la Cincinnati.