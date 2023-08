Andrei Pavel a fost pus la zid după comentariile făcute la adresa Simonei Halep. Fostul antrenor a reușit să irite lumea tenisului după ce a vorbit despre cazul de dopaj în care este implicată marea jucătoare. El s-a declarat mirat de ce fosta lui elevă nu primește un verdict și a dat informații despre meniul zilnic al acesteia.

Comentariile sale în ceea ce privește posibilitatea de a se fi dopat și în ce condiții au provocat o reacție dură din partea celor care susțin nevinovăția Simonei Halep.

„Nu înţeleg de ce nu e decizia deja luată, de ce o prelungesc atât de mult. Am văzut că e înscrisă la US Open, am văzut că se antrenează. Ar fi o gură de aer să joace la US Open. Sper să revină pe terenul de tenis, am văzut că a revenit şi Caroline Wozniacki”, a spus Andrei Pavel.

Declarațiile pentru care Andrei Pavel a fost pus la zid

El a susținut că a fost surprins de toată această poveste și a susținut că alimentația marii jucătoare era una simplă, fără posibilitatea de a fi contaminată.

„Cât am fost antrenorul ei, ea mânca foarte simplu, foarte normal. Îi plăceau puiul, piureul de cartofi, tiramisu ca prăjitură, lucruri foarte simple. Iar în ceea ce priveşte vitaminizarea, era şi mai simplu, foarte simplu, nu era nimic ştiinţific. Lua nişte batoane Isostar, care au prea mult zahăr în ele, după mine, nu sunt performante. Lua vitamine simple şi, cu toate astea, abilitatea ei pe teren era maximă. Făcea pregătire fizică foarte bună, intensitatea ei era maximă. Să aud că s-a dopat a fost o surpriză imensă” , a comentat antrenorul.

Andrei Pavel susține că marea campioană nu s-a dopat intenționat

În ceea ce privește variantele vehiculate pe marginea cazului de dopaj, Andrei Pavel a dat o declarație care a stârnit un val de indignare.

„Nu am de unde să știu ce e acolo, dar din punctul meu de vedere e o nebunie. Sper să afle ce s-a întâmplat, dar eu n-am nicio bază să spun ceva concret. Tot ce pot să spun este că ea nu s-a dopat niciodată intenționat, nu a făcut-o pentru tenis, pentru performanță, ci pentru niște lucruri personale, după părerea mea”, a comentat antrenorul de tenis.

Lumea sportului a sărit în apărarea Simonei Halep

Aceste declarații i-au determinat pe mulți dinte cei care o susțin pe Simona Halep să sară în apărarea ei și să se întrebe ce motiv a avut Andrei Pavel să facă astfel de comentarii.

”Nu ştiu de ce a făcut Pavel o astfel de declaraţie, pentru că lucrurile nu stau deloc aşa. În scurt timp va ieşi la iveală faptul că Simona a fost contaminată fără voia ei. Când cei din Londra nu au reuşit să o incrimineze cu această substanţă, s-au legat acum de testul de sânge, unde valorile, dacă au fost puţin ridicate, ei spun că e posibil să fi fost dopată. Eu vă spun că Simona e total nevinovată în acest caz. Toată lumea aşteaptă acum verdictul celor de la Londra”, au declarat surse din lumea tenisului, conform Orange Sport.