Simona Halep a primit vestea de care se temea cel mai tare

Simona Halep a primit vestea de care se temea cel mai mult în aceste zile: sportiva a ieșit de astăzi din top 500 WTA. Totul s-a întâmplat din cauza suspendării temporare primite în cazul de dopaj.

Vă amintim că Halep nu a mai jucat niciun meci oficial de 11 luni după ce a fost depistată pozitiv cu roxadustat la US Open 2022,.

Campioana de Grand Slam încă își așteaptă așteaptă verdictul din partea organizației independente Sport Resolutions, care întârzie mult prea mult.

Halep a ieșit din topul WTA deoarece nu și-a putut apăra trofeul cucerit în 2022, în cadrul Rogers Cup. În acest context, jucătoarea a pierdut 900 de puncte în topul WTA, ajungând în afara primelor 500 de jucătoare din lume.

În prezent, Simona Halep figurează în topul WTA cu doar 70 de puncte, iar în acest moment, verdictul pe care îl va primi contează mai puțin, deoarece urmările sunt deja semnificative.

Ce trebuie să facă Simona Halep în cazul unui verdict pozitiv

Dacă verdictul Sport Resolutions va fi unul pozitiv, Simona Halep va trebui să repornească de jos la eventuala revenire în circuit. Pentru a fi pe tablourile principale ale turneelor, jucătoarea va trebui să primească un wildcard sau să joace meciurile de calificări, la fel ca o debutantă.

Patrick Mouratoglou, fostul său antrenor, vorbea în mai 2023 despre această problemă:

„Problema este că a stat prea mult timp pe margine cu toate aceste amânări, iar probabil că-și va pierde toate punctele. A ratat patru Grand Slamuri și toate punctele doar pentru că ei nu și-au făcut treaba în mod corespunzător.

Deci, în momentul în care va putea juca din nou o va face începând de la zero, ceea ce este extrem de incorect, iar asta, repet, doar pentru că ei nu și-au făcut treaba corespunzător”.

Recent, un alt fost antrenor al Simonei, Andrei Pavel, a făcut la rândul său declarații cu privire la situația Simonei.

„Simona a trecut prin lucruri destul de nasoale, și pe terenul de tenis, și pe plan personal. Nu merită ce s-a întâmplat. (…) Cred că Simona Halep a luat acea substanță din motive personale.”, a spus Pavel.

„Eu am auzit o grămadă de conspirații despre Simona Halep, dar gândiți-vă că eu am auzit o grămadă de conspirații și despre meciurile mele, că aș fi vândut nu știu ce partidă. Pe vremea mea, se scria că Andrei Pavel e sub influența pariurilor și tot felul de lucruri de care habar nu aveam.

Nu am de unde să știu ce e acolo, dar din punctul meu de vedere e o nebunie. Sper să afle ce s-a întâmplat, dar eu n-am nicio bază să spun ceva concret.

Tot ce pot să spun este că ea nu s-a dopat niciodată intenționat, nu a făcut-o pentru tenis, pentru performanță, ci pentru niște lucruri personale, după părerea mea”, a mai precizat Andrei Pavel în podcastul SportCast.