Poşta Română vrea să-şi doteze salariaţii cu uniforme şi echipamente de lucru. Instituția are în vedere un nou echipament, format din tricou, cămaşă cu mânecă ajustabilă, pantaloni cu buzunare laterale cu clapetă şi arici, pelerină de ploaie şi şapcă pentru factorii poştali.

Poşta Română vrea să doteze salariaţii cu uniforme şi echipamente de lucru, scopul acestei operaţiuni, unul dintre obiectivele de management pentru acest an, fiind asigurarea identităţii de brand şi profesionalism în acest domeniu de activitate, relevă datele analizate de Profit.ro.

Tricouri polo pentru factorii poștali

Pentru factorii poştali vor fi achiziţionate tricou polo – 22.334 bucăţi, cămaşă cu mânecă ajustabilă – 22.334 bucăţi, pantalon – 11.167 bucăţi, pelerină de ploaie cu glugă – 11.167 bucăţi şi şapcă – 11.167 bucăţi.

Pantalonii vor fi prevăzuţi cu două buzunare funcţionale laterale cu clapetă şi sistem de închidere cu arici, conform sursei citate.

De asemenea, şi oficianţii şi diriginţii, precum şi şoferii şi agenţii de transport valori, vor avea echipamente specifice.

Poşta Română are peste 24.000 salariaţi

Cu afaceri de peste 1 miliard de lei anual, Poşta Română are peste 24.000 salariaţi şi o reţea teritorială de aproximativ 5.600 de unităţi. Compania este controlată de Ministerul Cercetării – 93,52% şi Fondul Proprietatea – 6,48%.

De altfel, în luna febriarie 2023, s-a aflat că angajații Poştei Române care merg pe teren în zone cu relief dificil vor primi ATV-uri. Directorul Poştei Române, Valentin Ştefan, a precizat că instituţia, al cărei acţionar este Ministerul Digitalizării, a cumpărat, pentru angajaţii din zone cu relief dificil, patru ATV-uri care să îi ajute să ajungă mai repede la destinatari cu trimiterile poştale, dar că la început „nu le-a vrut nimeni” şi a fost nevoie de insistenţe pentru ca angajaţii „să le preia”.

Vehicule pentru eficientizarea activității în unele zone

Acesta susține că e nevoie de mult mai multe astfel de vehicule pentru eficientizarea activității în unele zone.

„A fost o provocare. Am cumpărat doar patru ATV-uri, deşi cred că e nevoie de mult mai multe, şi am insistat ca acolo unde terenul o solicită, unde relieful este foarte prost, angajaţii Poştei să folosească ATV-uri. Şi am cumpărat patru ATV-uri, nu le-a vrut nimeni şi a trebuit să insistăm, efectiv, să le preia. Din fericire, odată ce se încearcă ceva nou în Poştă, imediat devine ceva la modă şi e acceptat. Poate cel mai mediatizat caz este în judeţul Alba, în Apuseni, o colegă de-a noastră a acceptat să, folosească ATV-ul şi acum ne mândrim cu ea”, a afirmat directorul Poştei Române.