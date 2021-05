Angajații de la Complexul Energetic Hunedoara, batjocoriți de un lider PNL: Nu produc nimic

Lucian Heiuș, secretarul de stat la Ministerul de Finanțe, a fost invitat într-o emisiune la Antena 3 Deva. Acesta a precizat că Guvernul a făcut eforturi foarte mari pentru ca angajații de la Complexul Energetic Hunedoara să fie plătiți. El mai spune că acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple pentru că sunt plătiți degeaba, ei producând nimic.

”Guvernul liberal, inclusiv eu, am făcut eforturi foarte mari pe care nu trebuia să le facem. Am pompat în Complexul Energetic Hunedoara doar anul acesta milioane de euro fără ca să scoatem nimic. Am dat 15 milioane de euro doar salarii nemuncite. Să se supere pe mine și minerii și energeticienii, dar nu produc nimic. Și înainte produceau pe pierdere.”, a afirmat Heiuș.