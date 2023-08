În ultima vreme, nume mari din presa locală și din showbizul românesc au fost victimele escrocilor. Site-uri false, clone ale site-urilor oficiale ale unor mari agenții de presă și posturi de televiziune din România, postează știri false despre vedete pentru a atrage atenția cititorilor și pentru a strica reputația acelor persoane publice.

De exemplu, despre Andreea Marin s-a scris că a fost dată în judecată de Banca României, că a fost arestată și că promovează anumite produse de îngrijire personală.

Vedeta le-a cerut fanilor ei să fie verifice bine informațiile pe care le citesc în mediul online și să aibă încredere doar în bunurile și serviciile pe care le promovează pe contul ei de Instagram și pe pagina ei de Facebook.

„Buna dimineața! Întrucât în ultimele zile am tot primit mesaje în care eram întrebată dacă este adevărată o știre care mă implică și dacă oamenii pot avea încredere în presupusa mea declarație (un fals, în fapt, declarația nu există în realitate) care ar fi îndemnat lumea să investească într-un anumit mod pentru a se îmbogăți (niciodată nu veți auzi o astfel de recomandare din partea mea!), i-am sunat pe colegii de la Digi 24, căci pe platforma lor părea a fi știrea care s-a viralizat, și i-am rugat să lămurim împreună, fiecare pe canalele sale, situația ilegală, adevărul îl găsiți acum în articolul de aici: https://www.digi24.ro

Citiți, vă rog, cu atenție, dați share pentru ca oamenii să afle în număr cât mai mare, și când primiți linkuri asupra cărora aveți îndoieli, nu dați click pe acestea, pot conține viruși care vă pot crea mari probleme! De asemenea, sunt multe site-uri fantoma care folosesc în mod fals imaginea mea pentru a vinde diverse produse, nu le cumpărați, nu va lăsați pacăliți. Cum puteți verifica?

Dacă nu gasiti acele produse în postările de pe canalele mele de social media( Facebook Andreea Marin si Instagram andreeamarinromania, ambele cu bifă albastră care arată ca sunt canale oficiale), atunci nu sunt decât reclame false. Am dat mai multe exemple in fotografii aici, am încercuit sursele false, vedeți stirea adevărată (…) pe contul meu de Facebook Andreea Marin. Atenție, așadar. Un gând bun tuturor!”, a scris vedeta pe rețelele sociale.