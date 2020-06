Având în vedere că trece printr-un divorţ dificil de George Burcea, Andreea Bălan îşi găseşte cu greu clipe de relaxare şi fericire în această perioadă.

Tocmai de aceea, fanii vedetei vor fi foarte bucuroşi să afle că Andreea a găsit ceva ce o va face cu adevărat fericită în aceste zile. Ea a postat pe Facebook un mesaj în care le transmite tuturor că a început filmările la cel de-al 15-lea sezon al emisiunii „Te cunosc de undeva”, difuzată de Antena 1.

„selfie on the set💫

am inceput filmarile la Te Cunosc De Undeva sezonul 15 si sunt foarte fericita 😄

Imi era dor ✨💫”, este mesajul postat de Andreea Bălan pe pagina ei de socializare.

Coronavirusul a întrerupt filmările la show-ul Antenei 1

Filmările la noul sezon al show-ului „Te cunosc de undeva” au fost întrerupte după izbucnirea epidemiei de coronavirus şi în România, moment în care au fost impuse multe restricţii.

Aurelian Temişan, unul dintre juraţi, anunţa în luna aprilie că filmările vor fi reluate după relaxarea restricţiilor în ţara noastră: „Dragii noştri, prieteni şi înainte de emisiune, dar mai ales de când am început acest proiect minunat, Te Cunosc de Undeva. Dor de emisiune, dor de voi. Ne dorim muuult să reintrăm în casele voastre. Când? Îndată ce măsurile nu vor mai fi atât de restrictive. Cum? În cele mai sigure condiţii. Vă este dor de noi?”

Emisiunea este versiunea românească a reality show-ului „Your Face Sounds Familiar”, în care vedetele imită cantăreți celebrii. Primul sezon a debutat pe Antena 1 pe data de 17 martie 2012. Emisiunea este prezentată de Cosmin Seleși și Alina Pușcaș.

Cum merge procesul de divorţ al Andreei Bălan?

Recent, Andreea Bălan a depus acțiunea de divorț în instanță, dar a avut o cerere clară pentru judecători, la Judecătoria Buftea. Procesul de divorț, care se anunță extrem de dur și de lungă durată, se va desfășura ”în secret”. Andreea Bălan a cerut instanței ca procesul să se judece în spatele ușilor închise, anunță Cancan.

Andreea Bălan a continuat seria dezvăluirilor despre despărțirea de George Burcea. Artista a făcut un vlog pe canalul ei de Youtube în care a mărturisit deschis ce anume nu a mai funcționat între ea și tatăl fetițelor sale. În afară de comportamentul acestuia, care devenise din ce în ce mai ciudat, Andreea Bălan crede că în căsnicia lor au existat probleme și din cauza traumelor din copilărie ale soțului său. Ea a povestit că George Burcea nu a vrut să fie ajutat și și-a dorit o altă viață, motiv pentru care a renunțat la cea de familist.