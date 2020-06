Fiicele celor doi, Ella și Clara sunt foarte importante pentru artistă, iar din acest motiv, Andreea Bălan i-a impus lui George Burcea niște reguli foarte stricte pentru următorii ani, în cazul în care va dori să petreacă timp cu ele.

Mai exact, artista a decis ca fetele sale sa nu cunoască nicio iubită de-a tatălui lor în următorii ani. Același lucru se întâmplă și în cazul ei.

„Nu doresc că fetele mele să cunoască vreo iubită cel puțin trei-patru ani și, de asemenea, nici eu. Momentan, nu se pune problema să le ia la el, unde locuiește, deoarece sunt foarte mici. Totodată, nici eu nu voi aduce un alt bărbat în această casă și nu le voi prezenta pe nimeni” a declarat Andreea Bălan pentru Viva.

”Nu-mi doream să ajung aici”

Totodată, artista a punctat faptul că nu și-a dorit să se ajungă la o astfel de situație, iar deși crede într-o nouă iubire, copiii sunt pe primul loc în următorii ani.

„Este evident că nu-mi doream să ajung aici, dar sunt tânără și pot să sper într-o nouă iubire. Totodată, având doi copii, e mult mai greu de gestionat o nouă relație și, momentan, nu mă gândesc la acest lucru. Mai am de vindecat anumite aspecte și trebuie să mă ocup numai de fete” a mai spus Andreea.

Simte lipsa cuiva

Deși pare o femeie foarte puternică, artista a mai povestit că există momente în viața ei în care simte lipsa unei persoane. Aceasta a mai povestit că plânge foarte des și se simte dezamăgită de tot ceea ce a trăit, mai ales pentru că acum are și doi copiii și situația va fi mult mai dificilă

„Când plâng, nu mă vede nimeni. Sunt într-un punct în care efectiv am obosit să fiu puternică și vreau să fiu vulnerabilă, dar nu am cum și cu cine, de aceea, când sunt singură, mai plâng. Trebuie să am grijă de fete, de mama mea, de cariera mea, să îmi fac jobul, să îmi îndeplinesc contractele și să avem o viață fără lipsuri”, a spus artista pentru sursa citată.

Andreea este optimistă însă și consideră că ”fiecare lovitură” pe care a primit-o până în prezent o va face mult mai puternică în fața evenimentelor care vor urma în viața sa.