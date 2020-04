Andreea Bălan a declarat recent că este gata să își creeze o experiență în ceea ce privește bărbații, după divorţul de George Burcea, blocat pentru moment de pandemia coronavirus şi de blocarea tribunalelor. Cu toate acestea, artistă pare să demonstreze că a trecut de despărţirea de acum două luni şi vrea să meargă mai departe.

Vedeta mărturisește că nu are o experineță deloc vastă în ceea ce privește bărbații și că ea a avut, până la vârsta de 35 de ani, doar 2 relații, prima cu Keo, care a durat 8 ani, iar ce-a de-a doua cu George Burcea, căsnicie care s-a finalizat de curând. Astfel, în prezent, cântăreața își dorește să cunoască mai multe feluri de bărbați și să își creeze o experiență. Bălan a vorbit pe larg despre acest subiect în cadrul unui interviu inițiat de Cristi Brancu.

Vestea dată de Andreea Bălan

“Care bărbaţii mei? Doi până la 35 de ani? Oamenii sunt cam răutăcioşi şi m-au deranjat aceste comentarii. Eu am fost o fată forte cuminte şi să ai de la 20 de ani până la 35 să zicem doi bărbaţi, e foarte puţin. Eu nu am avut experienţă aşa de mare în ale bărbaţilor adică să îmi aleg, să mă întâlnesc, să fac dating. Eu la 21 de ani m-am cuplat cu Keo, apoi am stat 8 ani de zile, la un moment dat s-a terminat cu o despărţire urâtă. Mulţi bărbaţi înşală. Asta e! Acum nu mi se mai pare o dramă.

Acum mi se încheie căsnicia după 4 ani şi jumătate, normal că este şocant şi pentru mine şi pentru public, dar nu sunt nici prima şi nici ultima şi faptul că am avut atât de puţine relaţii în decurs de 15 ani nu înseamnă că am dat fail în relaţiile amoroase şi că am ghinion în ale bărbaţilor.

Cred că trebuie să mai experimentez şi să ies la dating, un dating pe care nu l-am făcut pe când eram tânără. Zic peste şase luni, un an…eu nu am avut aşa mare experienţă. Sunt convinsă că la un moment dat, dacă voi cunoaşte alte tipologii de bărbaţi, cu siguranţă voi găsi persoana potrivită. Eu cred în dragoste, în iubire. De ce nu, să mă căsătoresc la un moment dat? Altele s-au căsătorit de trei ori şi au divorţat, eu de ce nu?”, a declarat Andreea Bălan.