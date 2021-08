Andra își sărbătorește ziua de naștere alături de Cătălin Măruță și copiii lor, într-o vacanță în Roma. Andra Măruță este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Pe plan personal, vedeta este la fel de împlinită. De 13 ani de zile, ea este căsătorită cu prezentatorul TV, Cătălin Măruță, alături de care are doi copii: David și Eva Măruță. Familia lor pare să fie foarte unită, motiv pentru care în această vară au fost în mai multe vacanțe împreună.

Ce a primit Andra de ziua ei?

Ziua de astăzi este o zi specială pentru Andra Măruță, care împlinește frumoasa vârstă de 35 de ani. Pentru a marca acest moment important, familia Măruță a decis să meargă într-o vacanță în Roma. Pe pagina ei de Instagram, celebra cântăreață le-a transmis urmăritorilor ei că este copleșită de mesaje din partea susținătorilor ei, iar familia ei nu se oprește din a îi face surprize.

Mai mult decât atât, Eva Măruță a dezvăluit ce cadouri a primit mama ei din partea lui David și a ei. „I-am luat niște cercei și David o brățară!”, a spus Eva.

Zi specială în familia Măruță

„Bună dimineața! De la 12 am început să primesc foarte multe mesaje și am primit cadoul de la copilașii mei. Am fost foarte bucuroasă și emoționată și vă mulțumesc din suflet. Nu știu când au trecut anii ăștia, dar au trecut foarte frumos, alături de oameni minunați care sunt alături de mine mereu. Vă pup și vă iubesc pe toți! Vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care le primesc”, a spus Andra pe Instagram.

Ziua de 23 august este una foarte specială, în contextul în care Andra și Cătălin Măruțăîmplinesc și 13 ani de la nuntă.

„La mulți ani de două ori pentru că astăzi împlinim 13 ani de când ne-am căsătorit. La mulți ani, Cătălin! Te iubesc”, a mai transmis Andra.

Andra le-a dat un cadou fanilor săi, chiar de ziua ei

Andra Măruță le-a mărturisit fanilor ei că urmează să le facă o surpriză, chiar de ziua ei de naștere. La ora 17:00, cântăreața lansează o nouă piesă pe canalul ei de Youtube.

„De ziua mea, v-aș face eu un cadou vouă. V-aș dărui cât mai multe clipe fericite, pentru că timpul e cea mai prețioasă resursă a noastră. Astazi este o zi specială pentru mine și cu ocazia asta vă fac o surpriză: un nou videoclip și o piesă care îmi bucură sufletul,” a anunțat cântăreața.

